América y Pumas empatan 3-3 en un juego de alarido

Por Agencias

Ciudad de México.- Pumas de la UNAM y América se brindaron esta noche y firmaron un empate de alarido 3-3, en un compromiso que cualquiera pudo ganar en esta fecha nueve del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Los argentinos Nicolás Freire, al minuto ocho, Víctor Malcorra (82) y Juan Dinenno (84), anotaron por el Club Universidad Nacional. Mientras por los «emplumados» marcaron el argentino Leonardo Suárez (31), el uruguayo Federico Viñas (73) y Henry Martín (90+4).

Con este resultados, ambos equipos evitaron el revés contra el odiado rival. Pumas llegó a 15 unidades y América alcanzó 17 en la cima de la clasificación.

Inició el clásico capitalino y todo lo hablado quedó atrás, Pumas y América se enfrentaron en un partido en el que estaba prohibido perder y la intensidad siempre estuvo presente, cada uno con sus argumentos.

América arrancó mejor, presionó, tanto que hizo gol, pero Federico Viñas estaba en fuera de juego. Tras el susto despertó Pumas y comenzó a acercarse sobre la meta defendida por un Guillermo Ochoa que en la semana minimizó el partido.

Los «felinos» pegaron primero. Dos jugadores que resaltaron en el once inicial hicieron diferencias. Víctor Malcorra centró y Nicolás Freire remató de cabeza para perforar la meta americanista en lo que fue el 1-0.

Después de la anotación, los del Pedregal bajaron los decibeles, se aletargaron y América volvió a animarse. Con esa baja de ritmo la visita exigió al guardameta Alfredo Saldívar a través de un remate de Viñas que tapó el «cancerbero» anfitrión.

Las distracciones auriazules continuaron y una falta de Johan Vásquez propició el empate con un buen gol de tiro libre de Leonardo Suárez, quien puso el balón por encima de la barrera y dejó como estatua a Saldívar en un 1-1 emocionante.

Como suele pasar un sinfín de ocasiones en el balompié mexicano, luego del daño recibido, Pumas se despabiló, volvió a tomar la iniciativa y por ende volvió a tocar la puerta contraria, pero la zaga y Ochoa salieron airosos hasta el descanso.

En el complemento, Pumas mantuvo la inercia, dominó, se hizo del balón y Dinenno, quien por primera vez fue titular, en dos oportunidades puso a trabajar al meta de Águilas. Primero con cabezazo y luego con disparo de fuera del área y en ambas Ochoa.

América pareció bloqueado, sin hilvanar jugadas, los de Coapa se agarraron de Ochoa para mantener la igualada con otras dos sendas atajadas en una misma jugada tras disparo de Alan Mozo y el contrarremate de Dinenno.

Miguel “Piojo” Herrera buscó meter a los suyos al partido con el regreso del colombiano Roger Martínez en lugar del desaparecido canterano Sebastián Córdova, quiso a alguien con más presencia para contrarrestar la enjundia de los universitarios lanzados al ataque.

Lo que no pudo América con su juego, táctica y planteamiento, se lo otorgó el portero de Pumas, Alfredo Saldívar.

Una vez más el “Pollo”, el capitán, se puso nervioso con Águilas, en un balón que recibió de un compañero tuvo la oportunidad de hacer todo, pero hizo lo inesperado, regaló el balón a Viñas y éste no perdonó para el 2-1 de un América que de la nada dio vuelta al marcador.

Luego del garrafal error de su compañero, Malcorra tomó el balón tras moverse del círculo central y mandó disparo apenas desviado en una acción de ánimo para que sus compañeros no decayeran, el aviso funcionó.

Más tarde, Malcorra controló con el pecho de manera excelsa un pase al centro, se puso de frente a Memo Ochoa y lo batió para el 2-2 que le sirvió para cambiar los abucheos de los últimos meses por aplausos.

La congeladora en la que pareció convertirse el Olímpico Universitario se calentó con la igualada y Pumas siguió con el fervor frente a Águilas, que no supo aprovechar el regalo y en un santiamén vio cómo del triunfo pasaba a la derrota.

Dinenno recibió pase de Sebastián Saucedo y colocó el 3-2 que parecía la fiesta redonda para los del Pedregal, pero en el último suspiro, en un tiro de esquina, en el que incluso se sumó Memo Ochoa, América empató 3-3 con cabezazo de Henry Martín, en una igualada de alarido que volvió a helar CU, en un partido para el recuerdo que cualquiera pudo ganar.

El arbitraje estuvo a cargo de Fernando Hernández, quien cumplió con su labor y amonestó a los locales Nicolás Freire, Alejandro Mayorga, Johan Vásquez, Pablo Barrera y Favio Álvarez, así como a los visitantes Luis Fuentes y Henry Martín. (Notimex).