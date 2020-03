Cesa Xico a empleadas acosadas por jefe de Tránsito y CODHET e IMT las abandonan

Por Agencias

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de haber acusado en funciones al ex director de Tránsito, Rafael Mouret López por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral, cuatro de las empleadas que denunciaron al mando ante la Fiscalía fueron despedidas por el ayuntamiento.

Una de las afectadas, que pidió omitir su identidad, señaló que perdieron el empleo como represalia del edil Xicoténcatl González Uresti por la queja que presentaron también en la Contraloría municipal.

Las víctimas interpusieron en total más de 20 quejas por acoso sexual y hostigamiento laboral del mando de Tránsito en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), en el Instituto de la Mujer Tamaulipeca (IMT), pero al final no fueron defendidas y el alcalde de Victoria las cesó.

Al inicio, las denuncias habían sido resguardadas en oficinas del palacio municipal mientras se realizaba la investigación.

El Norte publicó en octubre del año pasado que empleadas del municipio denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) al entonces director de Tránsito municipal, Rafael Mouret López, por presunto acoso sexual y laboral. Ante la Fiscalía presentaron cuatro denuncias, tres por acoso sexual y una por hostigamiento laboral.

Después del escándalo que se registró, el alcalde Xicoténcatl González Uresti prometió investigar el caso y dijo que aplicaron un protocolo definido para resguardar a las ex empleadas del área administrativa de la corporación.

En esa ocasión, González Uresti mencionó que en 2018 durante su gestión creó la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas para proteger a presuntas víctimas por parte de los superiores o funcionarios.

“Ninguna de las quejas que presentamos ante la autoridad y otras instancias del estado y del municipio han procedido, y ahora nos despiden”, indicó la ahora ex empleada.

A su vez, el 31 de octubre del 2019 destituyeron a Mouret, luego de las acusaciones por acoso sexual y hostigamiento en el trabajo.

El subdirector administrativo de la dirección de Tránsito de Victoria, Alejandro Reyes Vázquez, confirmó el despido de las cuatro empleadas.

Reyes justificó el hecho con el argumento de que se trató de un recorte del personal, tras la quiebra financiera que se registra en el municipio.

“(Se debió) al presupuesto, no hay presupuesto ahorita y saben que hay recortes en todo el estado, en todos los municipios, recortaron personal y también algunas otras cuestiones”, indicó. (El Norte/Reforma).