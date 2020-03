Cuestiona PAN en el Senado rol de ‘mirón’ del Secretario de Salud ante pandemia

Por Agencias

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue duramente cuestionado por la senadora Josefina Vázquez Mota, quien a nombre de su partido, le exigió la instalación del Consejo de Salubridad General para atender el avance de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta citó este martes al subsecretario de Salud para abordar las medidas que se han tomado ante los casos de Covid-19 y sus recomendaciones a los legisladores sobre si debían o no suspender las sesiones.

Sin embargo, en una reunión “prolongada”, “dura”, “de reclamos” y “de señalamientos”, como la calificó el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, la panista criticó la ausencia del Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y se pronunció para que sea convocado de urgencia el Consejo de Salubridad General, órgano colegiado encabezado por el presidente para entender emergencias sanitarias.

“Si hay un marco legal y jurídico mi pregunta es ¿por qué la resistencia a cumplirlo? Por qué no tener en esta mesa a un secretario de Hacienda, a un secretario de Economía, al secretario de Salud, que en lo personal me parece penosísimo su papel, sentado en una silla y volteando a escucharlo todo el tiempo”, reclamó Vázquez Mota.

“Es un mensaje patético, es una gran incertidumbre, una enorme preocupación, que el titular de un área, en un momento como este, esté sentado escuchando como espectador”, criticó.

La candidata presidencial del PAN en 2012 le recriminó que no se haya suspendido la realización del festival Vive Latino el fin de semana pasado pese al riesgo de contagios por el virus.

“¿Cómo tuvimos un festival de 70 mil personas en la Ciudad de México?”, le cuestionó.

Por su parte, Monreal informó que López-Gatell les recomendó continuar con las sesiones hasta que se establezca la fase 2 de la pandemia en el país.

“A pregunta expresa de que científicamente, técnicamente qué sugería, qué recomendaba, qué aconsejaba al Senado de la República en continuaren continuar o no sesiones, repito, desde el punto de vista científico, porque políticamente nosotros las tomaremos, él comentó que el impacto de suspenderlas ahora no tiene ningún sentido, que él sugería continuar las sesiones”, dijo Monreal.

La decisión de suspender las sesiones será tomada este miércoles en una reunión entre los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Pero la bancada del PAN adelantó ya que no asistirá a las sesiones que sean convocadas durante el aislamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus.

“Nosotros creemos que la parte más responsable es suspender las sesiones, estuvimos también un buen rato con el subsecretario de Salud, donde fue sumamente cuestionado, una gran cantidad de dudas que tenemos y creo que lo más responsable que tenemos que hacer es suspenderlas”, opinó el coordinador en el Senado de Acción Nacional, Mauricio Kuri. (Neldy San Martín/Apro).