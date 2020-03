De que pueden… pueden

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si un organismo político tiene la posibilidad de recuperar la presidencia municipal de Victoria es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque cuenta en sus filas con personajes de reconocida trayectoria y que, además, pueden invertirle a una campaña electoral.

Hablamos de los ex alcaldes ALVARO VILLANUEVA PERALES, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y OSCAR ALMARZ SMER.

Las condiciones están dadas para que en el proceso que arranca en septiembre del presente año, alguno de ellos le entre y pueda contribuir a que su instituto salga del bache en el que se encuentra.

Y es que si hay una administración cuestionada y cuyo alcalde, pese a que no es panista si llegó por las siglas de dicho partido, es la de Victoria con XICOTÉNCATL GONZALEZ URESTI al frente.

Es precisamente el munícipe en mención, el referente para dimensionar cualquiera de los trienios anteriores y al hacerlo, así sea a través de un análisis simple, el saldo no le favorece.

Ahora bien, la alta jerarquía que maneja el poder tendría que darle las gracias a GONZÁLEZ URESTI para tratar de reorientar el trabajo en el municipio, poniendo a un sustituto lo que no es algo sencillo en razón de lo que entraña.

Pero si fuera el caso, hay funcionarios que están más que puestos por llegar al edificio del 17, así sea de emergentes, por ejemplo, el empresario-político y en la actualidad directivo del equipo de Futbol Correcaminos, MIGUEL MANSUR PEDRAZA.

De manera que el municipio capitalino es una verdadera “papa caliente” para lo que está por venir.

Más si consideramos que los diputados locales de Acción Nacional, ARTURO SOTO ALEMÁN y MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, seguramente ya evaluaron lo que significa ir a una contienda por la alcaldía en las condiciones en que se encuentra la localidad.

De ahí que no sea descabellado de que una buena alternativa es que se den alianzas, abiertas o tejidas por abajo, para que el tricolor repunte, con el añadido de que los tres notables priistas arriba señalados cuentan con bases.

Aunado a ello, le entienden bien a la política y son institucionales, de modo que no se esperarían confrontaciones innecesarias con la jefatura política.

En el caso de CÁRDENAS DEL AVELLANO, si no ve adecuadas las perspectivas en cuanto a la alcaldía bien podría optar por ser abanderado tricolor a una diputación federal.

Pero propios y extraños saben que a ENRIQUE, dada su trayectoria, lo que le llamaría la atención para competir es la gubernatura en el 2022.

En cuanto a ALMARAZ SMER, es alguien probado en las negociaciones y que sabe de mandos. El asunto estribaría en que reciba el visto bueno.

Desde luego que de los mencionados y en alusión al tricolor, el idóneo para la alcaldía de Victoria es VILLANUEVA PERALES.

Obvio que ÁLVARO igual cuenta con un colmillo largo y retorcido y si le llega entrar no será a la aventura.

Por lo pronto y mientras se acercan “los tiempos”, más de un connotado priista llegó a la conclusión de que es VILLANUEVA es el que podría rescatar a Victoria.

En realidad los conocedores de tema político solo hablan de recibir una sola señal y lo demás es pan comido.

RULETA

Las cifras en cuanto a las oficinas centrales del gobierno estatal, con motivo del movimiento “Un día sin Mujeres”, arrojó que el 97 por ciento de las empleadas no asistieran a laborar, éste lunes.

Lo anterior lo documentó la Secretaría de Administración a través de un comunicado.

En ese sentido, se precisó que en la Torre Bicentenario, en la cual laboran mil 500 mujeres, únicamente acudieron 30. En total pararon labores 6793 empeladas del gobierno.

Cabe señalar que en los niveles educativos la ausencia de alumnas fue evidente e incluso hubo planteles en que los varones alumnos, de plano no se presentaron a clases.

Así ve vio en primarias, secundarias, preparatorias y a nivel superior en los municipios de Tamaulipas.

En cuanto a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), si asistieron alumnos a clases pero con relación a las mujeres la ausencia fue notable en los planteles y lo propio sucedió en la administración con empleadas y funcionarias de la máxima casa de estudios.

+.-Sobre el paro, el dirigente del comercio organizado en Victoria, JOSÉ LUIS LOPERENA GONZÁLEZ, calculó que por lo menos un 10 por ciento de los negocios capitalinos no abrió, principalmente los que son atendidos por mujeres.

En torno al tema, el dirigente de la Coparmex, MARIO FLORES PEDRAZA, sostuvo que en los días por venir se verá lo de las repercusiones económicas con relación al paro que se realizó.

AL CIERRE

Para éste martes se tiene previsto la toma de protesta de los dirigentes del PRI en Reynosa.

La invitación circuló el día de ayer en donde se precisa que asumirán el cargo OLGA GARZA RODRÍGUEZ y JAIME CARRANZA SALINAS, como presidenta y secretario general, en forma respectiva.

El acto será en el Salón Polivalente, en la Colonia Bella Vista a las 16:30 horas.

Ahí se espera la presencia del guía estatal del tricolor, EDGAR MELHEM SALINAS.