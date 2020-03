Desampara juez a Jorge Ábrego y deberá responder ante MP por desvío de $600 millones

Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por medio de la sentencia 2295/2019, el Poder Judicial Federal decidió sobreseer el amparo del ex secretario de Administración y Finanzas Jorge Silvestre Ábrego Adame, por lo que tendrá que comparecer ante el Ministerio Público a fin de responder a las imputaciones que se le hacen.

Mediante dicha sentencia, el Poder Judicial Federal sobresee (no otorga amparo pero tampoco lo niega) a Jorge Silvestre Ábrego Adame en contra de más de 25 autoridades entre jueces, ministerios públicos y comandantes de policía, debido a que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que no hay motivo para solicitar ese tipo de protección.

Ábrego Adame es acusado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por un desvío al erario de al menos 600 millones de pesos presuntamente cometido a través de empresas factureras en los años 2015 y 2016.

El Juez José Guerrero Durán, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Victoria, determinó que al rendir sus respectivos informes justificados, jueces estatales, funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), ministerios públicos y comandantes de la Policía Investigadora estatal negaron la existencia del acto reclamado, sin que el impetrante del amparo hubiese aportado pruebas idóneas dentro del procedimiento constitucional que desvirtúen tales negativas.

El 22 de noviembre del 2019, Jorge Silvestre Ábrego Adame acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital para presentar demanda de amparo contra decenas de funcionarios de todo el Estado, por la orden de aprehensión y/o comparecencia, así como su ejecución.

El Juez Federal señaló que el Juez de Control del Primer Distrito Judicial en Victoria, al negar el acto reclamado, precisó que en ese Tribunal se encuentra generada la carpeta procesal en contra del ex funcionario, en la cual fue citado para la audiencia inicial a fin de formularle su imputación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Empero, no se ha librado orden de aprehensión, detención, comparecencia, o algún otro acto que implique menoscabo de la libertad personal del peticionario del amparo.

Por tanto, es inconcuso la inexistencia del acto reclamado pues el demandante quejoso no justificó lo contrario, ante lo cual se emitió la sentencia de sobreseimiento, por lo que Ábrego Adame deberá acudir a la audiencia inicial ante el Juez de Control de Victoria, donde se le habrá de formular la imputación del delito del que es acusado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.