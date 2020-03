Dice AMLO que apoyará a todos los gobernadores por contingencia: ‘yo no voy a pelear’

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todas las entidades del país tendrán el apoyo del gobierno federal para hacer frente a la contingencia sanitaria por el coronavirus “sean del partido que sean”.

Subrayó que los reclamos no vienen por parte de los gobernadores sino de los “malquerientes” que quieren que haya discrepancia y pleitos.

“Yo no me voy a pelear, no voy a caer en provocación”, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Pidió a sus adversarios que «ya no sigan mostrando el cobre porque perjudican, confunden y dan pena ajena, porque ellos también se perjudican, hacen el ridículo y pierden autoridad; lo más importante de todo es la dignidad», señaló.

Cuando se refirió a la visita que hará este fin de semana en Tijuana, dijo que seguramente si va la gente al aeropuerto serán conservadores que están atacando y, en esa parte, mencionó al dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Más adelante aseveró que hay politiqueros disfrazados de empresarios.

«Voy hoy mismo a Tijuana, no quiero a nadie en el aeropuerto, porque ahí también hay un candidato de un partido conservador que todos los días está atacando, el director de Coparmex, que parece un sector del PAN, quiere ser candidato y todos los días es atacarnos, entonces, no vayan a querer estar ahí, cuidado con los provocadores. Así como se decía antes ‘de que el que no brinque es charro’, así es eso de que ‘el que vaya al aeropuerto es conservador'».

En cuanto a los recursos federales para estados, el Presidente indicó que todos – había uno que faltaba, porque no sé si presentó los documentos-, todos tienen los recursos de la federación para el sistema de salud, además de otros planes, como el caso de los hospitales nuevos que va a operar el ejército, en Oaxaca, dos, uno en San Luis Potosí y así en varios estados.

“Hay una coordinación general y buenas relaciones, no deja de haber, no de parte de los gobernadores, sino de los malquerientes, cuestionamientos y quiere que haya discrepancia, pleitos, yo no me voy a pelear, no voy a caer en provocación”.

Cada estado, agregó, tiene su dinero que le corresponde de lo que anteriormente se les entregaba y ellos manejaban los recursos.

“En el caso de los gobiernos del PAN, por ejemplo, que no se adhirieron al Insabi, todo el dinero para gobiernos estatales, ellos tienen para el gasto y si se requiere en el plan general de atención al coronavirus, todo nuestro apoyo, sean del partido que sean, la población que necesite va a tener nuestro apoyo”, dijo. (Fabiola Martínez/Alma E. Muñoz/La Jornada).