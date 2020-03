Dice Xico que Victoria intentará dar ejemplo al mundo cómo se contiene el coronavirus

Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el contexto de la “privatización” de las sesiones de cabildo, a la que solo tuvieron acceso representantes de cinco medios seleccionados por él, el alcalde Xicoténcatl González Uresti dijo que si los diversos países del mundo no han sido capaces de lograr la contención del coronavirus nadie va a impedirle a él dar los victorenses esa posibilidad.

El alcalde dijo lo anterior en un toma y daca con Francisco Daniel González Tirado, el regidor de Movimiento Ciudadano que le reprochó haberse arrogado la autoridad de dar a las sesiones de cabildo carácter privado, sin haberlo consultado con el cuerpo edilicio.

También le reprochó limitar la libertad de expresión al impedir el acceso a los medios de comunicación, salvo a los cinco escogidos previamente por él mismo.

Cuando González Uresti dio a conocer que por motivos del coronavirus las sesiones de cabildo serían privadas a partir de la de este martes, el regidor del MC dijo que nunca estaría en contra de la lucha en contra del coronavirus, pero le exigió ajustarse a la ley y, antes de tomar decisiones personales, como alcalde debió a sometido la decisión al voto de cabildo.

“Nunca estaremos en contra de eso, pero yo tengo algunas dudas: ¿Seguiremos votando algo que usted ya implementó sin consultarlo, como se hizo con esta reunión privada?”, cuestionó.

-No, nosotros hicimos esto por urgencia y por las medidas internacionales. Pedimos que cinco medios solicitaran su acceso y entraran para que difundieran la información de la sesión. Y queremos que el cabildo intervenga de la misma manera. Hay que ser autoresponsables, y por eso lo hicimos en privado -respondió González Uresti.

El regidor del MC replicó:

-Repito mi pregunta: ¿vamos a aprobar algo que ustedes ya implementaron en privado?

El alcalde empezó a exasperarse y respondió lo inesperado:

-Toma como quieras esta implementación autoritaria de mi parte…

González Tirado ya lo tenía en su cancha. Y le regresó:

-Vaya, pues qué tristeza me da su respuesta alcalde, porque precisamente para ese tipo de eventos hay un código y un reglamento, que sirven para que la autoridad no caiga en el autoritarismo como el que usted acaba de reconocer.

Entonces, el alcalde de Victoria se fue hundiendo más y respondió que “como autoridad sanitaria me considero con esa capacidad de decisión”.

-Sí alcalde, pero usted no puede estar por encima de las leyes. Y el artículo 43 es muy claro cuando dice que las sesiones de cabildo serán públicas salvo que exista motivo que justifique que sean privadas. Las causas serán calificadas previamente por el ayuntamiento y no por usted, entonces sí le pido que no caiga en este tipo de actos autoritarios -le respondió el regidor del MC.

Al alcalde ya estaba casi fuera de sí:

-La emergencia de la pandemia y las medidas tomadas para contenerla me obligaron. Esa es una decisión que yo tomé y asumo mi responsabilidad.

-Alcalde, si fuera así… estamos hablando de que el 13 de marzo se dio la indicación de suspender todo tipo de eventos de carácter público. Si usted está tan a favor de esta alerta nos hubiera convocado a una reunión extraordinaria. Nosotros no tenemos problemas en trabajar en el día, en la noche o en la madrugada, siempre y cuando el tema lo requiera, y esto lo requiere. Sí le pediría no caer en esta doble moral de ser autoritario y aparecer preocupado. Otra cosa: habla de su preocupación por los victorenses y el buen juez por la casa empieza. A síndicos y regidores se nos pidió no asistir con colaboradores y usted trajo a su secretario particular, entonces usted mismo no cumple. Le pido un poco de congruencia.

Al alcalde intentó salirse por la tangente y, como siempre, metió al tema al gobernador del estado y a las autoridades de salud.

Pero el regidor siguió punzando.

-¿Entonces para impedir la entrada a los medios de comunicación lo consultó con la Secretaría de Salud o con el Departamento de Epidemiología?.

-No, por eso tomamos la medida de que hoy estemos trabajando en cabildo alejados por lo menos un metro uno de otro.

-Me parece extraño, porque la Secretaría de Salud tuvo conferencia de prensa esta mañana y no hubo restricciones. No podemos coartar la libertad de expresión, alcalde; menos ahorita. En estos tiempos es cuando los victorenses necesitan estar mejor y más informados. Sean más transparentes, alcalde -le pidió González Tirado.

-Claro que somos transparentes. Aquí están los cinco medios que tienen esa responsabilidad, además estamos transmitiendo en vivo. Pero además, tú dices eso porque no eres médico como yo, porque no has leído lo que se recomienda a nivel estatal, nacional e internacional. Te pido con estés en mayor posibilidad de participar haciendo ver como cumplimos las recomendaciones del Consejo Estatal de Salud. Queremos ser ejemplo en eso de tomar medidas adelantadas y seremos juzgados con el resultado que obtengamos. No hay país que haya logrado la contención del coronavirus y queremos que los victorenses tengan esa posibilidad. Y queremos que ustedes sean promotores de estas medidas. Yo no permitiré que estemos aconglomerados (sic) más que lo que diga el Consejo Estatal de Salud, esa es mi responsabilidad y la asumo, aunque sé que es muy difícil no saludar. Por eso estamos alejados un metro uno de otro.

-Alcalde, actúe con responsabilidad -espetó el regidor del MC.

-Soy médico y actúo más que con responsabilidad.

-Pues yo no necesito ser médico para decirle que de nada sirven sus medidas si en la entrada de acceso no se hace ninguna medición de la temperatura corporal de las personas, por lo que aquí puede haber alguien infectado y de nada sirvió coartar la libertad de expresión.

-Todas las medidas están tomadas –replicó González Uresti.

-Disculpe, todos tuvimos acceso por el mismo lugar y no había ninguna medida de las que usted dice. No quiera presumir de pionero. Y no se necesita ser médico para decirlo.

-Aquí abajo tenemos médicos, pero es tu decisión personal si quieres perjudicar a los demás -cerró el alcalde el tema, enojado.