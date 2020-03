Dictan prisión preventiva a Renato Ibarra; será reubicado al Reclusorio Oriente

Por Agencia.-

El futbolista del América, Renato Ibarra, estará al menos seis días más en el reclusorio debido a que este domingo la Jueza Esperanza Medrano dictó prisión preventiva oficiosa durante una audiencia celebrada en la Sala 1 de los juzgados anexos al Reclusorio Norte. En el caso son cinco los imputados por violencia familiar agravada, tentativa de feminicidio y tentativa de aborto sobre la pareja del jugador, Lucely Chalá, quien está embarazada.

Fuentes del juzgado afirmaron que Ibarra será reubicado al Reclusorio Oriente por la gravedad del delito.

Cuestionada sobre los delitos que le imputan, dijo reservarse los detalles por respeto a su defendido. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México mencionó en una nota informativa este sábado que las faltas eran violencia familiar agravada, mientras que ya durante la audiencia la Jueza refirió otro: tentativa de feminicidio, ya que tiene la facultad para reclasificar los delitos que integra la Fiscalía en la carpeta de investigación. Taracena también dijo que Ibarra y la agredida aún pueden llegar a un convenio, aunque este no se dio durante la primera audiencia. Y es que un día antes, el abogado de Lucely Chalá, de nombre Renato Chávez, aseguró que la agredida estaba dispuesta a una salida alternativa durante el juicio. «No están ellos en malos términos pero no puedo comentar nada al respecto, de momento», añadió Taracena. Segunda audiencia será el 12 de marzo Si bien la defensa del jugador pidió un plazo de 144 horas (6 días) para presentar más pruebas, la segunda audiencia del caso se efectuará el próximo jueves 12 de marzo en el Reclusorio Oriente. Aunque ese día se determine la libertad del jugador si se concreta un acuerdo entre las partes, Renato Ibarra tendrá que cumplir con el plazo de las 144 horas, las cuales terminan el sábado 14 de marzo. La segunda audiencia se realizará el jueves porque la defensa dispondría de 48 horas más para presentar más pruebas en dado caso de ser necesario. Si no se determine la libertad del futbolista, se efectuará una tercera audiencia, para la cual podrían pasar de dos a tres meses. Cabe mencionar que hasta este momento Renato Ibarra no está vinculado a proceso, sino bajo prisión preventiva oficiosa. Para ser vinculado a proceso, se tendrán que desahogar las pruebas y ello lo determinará la juez de control. Los imputados son Renato Ibarra Mina, sus hermanos Bairon Fernando y Alexandra Marisol Ibarra Mina, así como Robinson Marlon Aguas Alencastro y Tania Elizabeth Aguas Alencastro. Según fue anunciada la audiencia este domingo, como única víctima aparece Lucely Estela Chala García, pese a que su hermana Karen también fue golpeada.