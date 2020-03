Dos sicarios en moto atacan a balazos a la periodista María Elena Ferral en Veracruz

Por Agencias

Xalapa, Veracruz.- María Elena Ferral, colaboradora del Diario de Xalapa y de Organización Editorial Mexicana (OEM), fue atacada a balazos la tarde de este lunes en el centro de Papantla, región del Totonacapan, a 200 kilómetros de la capital del estado.

La periodista circulaba por el centro de ese pueblo mágico, cuando dos sicarios que viajaban en una motocicleta le dispararon con un arma de fuego.

Tras el ataque, Ferral fue trasladada a un hospital de la localidad, donde es atendida en terapia intensiva por impactos de bala recibidos en cráneo, abdomen y torso.

La cobertura periodística de María Elena abarca los municipios de Papantla, Poza Rica, Tecolutla, Coxquihui y otros municipios de la Huasteca y el Totonacapan veracruzano.

En varias ocasiones denunció amenazas de muerte y siempre señaló al político Basilio Camerino Picazo Pérez, quien en 2016 fue candidato a diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito de Papantla y después se mudó a Acción Nacional (PAN).

En una querella que presentó en 2015, María Elena Ferral refirió que Basilio Camerino Picazo siempre se hacía acompañar de pistoleros y escoltas privados.

Posteriormente, en abril de 2016, denunció: “Yo estaba en un restaurante de Papantla y dejé comiendo a mis hijos cuando Basilio llegó acompañado de su esposa, con su hijo, y empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años. Me dijo: un día de estos te voy a levantar”.

Un año después, en una situación extraña, la reportera se tomó una foto abrazada con Picazo Pérez, ya como diputado local. Incluso en redes sociales ambos admitieron que ya habían hecho las paces.

Picazo fue investigado por su presunto involucramiento en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, exsíndico de Coyutla, ocurrido el 6 de mayo de 2005. (Noé Zavaleta (Apro).