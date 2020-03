El cambio de horario ¿sigue?

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mucho se ha dicho del cambio de horario en nuestro país, y mientras hay quien afirma que representa un ahorro de energía eléctrica la realidad es que no es precisamente para los usuarios sino para la CFE, que al haber menos consumo produce menos energía reduciendo gastos.

Otros dicen que “les hacemos el caldo gordo” a los gringos empatando el horario con ellos, y unos más que atendemos recomendaciones internacionales.

Pero lo cierto es que aquí tenemos un horario para los municipios fronterizos con Estados Unidos, y otro para el resto del país, aunque hay dos estados no que se sujetan a esos cambios y son Sonora y Quintana Roo.

Este año el “horario de verano” para los municipios no fronterizos deberá empezar el 5 de abril y concluir el 25 de octubre, aunque está pendiente la promesa del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador de que quitaría el cambio de horario, y muchos mexicanos están esperando que cumpla.

De todas formas si no hay cambio de señal habrá que adelantar el reloj una hora el 5 de abril, pensando lo que la publicidad nos dice de que los días son más largos y hay más luz que se puede aprovechar.

Respecto a los municipios fronterizos de Tamaulipas adelantaran esa hora el próximo domingo 8, y serán Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

En otro orden en 15 meses van varias renuncias del gobierno federal desde secretarios hasta directores y jefes de departamento, lo cual puede ser normal cuando se dan a mediados del periodo de seis años para el que fue electo dicho gobierno, pero aquí empezaron a darse de inmediato y la más reciente es la del Sub- Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaria de Bienestar Javier May Rodríguez, que además encabezaba la coordinación del programa “Sembrando Vida”.

Y así como lo hizo en su momento al renunciar el Secretario de Hacienda hoy May Rodríguez en un documento dirigido a los coordinadores del programa, acuso a la Secretaria de Bienestar Social de abrogar unilateralmente las facultades para operarlo, y por lo tanto no hay condiciones para que él continúe al frente.

En Victoria allegados a la diputada federal Mariana Rodríguez Mier y Terán, “hacen talacha” buscando que sea candidata a la presidencia municipal, lo que también buscaran Arturo Soto y Horacio Reyna entre otros, el primero diputado local y el segundo presidente del PRI municipal.

