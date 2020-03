El transporte público de Ciudad Victoria opera sin protocolo contra coronavirus

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas- Los microbuses de esta capital no han tomado medidas extremas en contra del coronavirus y los concesionarios tampoco han recibido un comunicado oficial de parte de la subsecretaría del Transporte en el que les informe sobre algún protocolo que deban cumplir para prevenir contagios de la enfermedad en las unidades públicas que diariamente abordan cientos de personas, dijo Pedro García Silva.

El dirigente de la Asociación de Transportistas en Victoria indicó que “nadie ha emitido un boletín o comunicado para los concesionarios; a lo mejor el problema está controlado. No hemos tomado medidas drásticas porque no hay casos confirmados; y yo pienso que no hay mucho riesgo y creo que no hay alarma todavía. Tampoco para exigir en esta caso a los usuarios que se pongan cubre bocas”.

Por ejemplo, si un usuario con evidentes síntomas gripales pide la parada al micro, el chofer no sabe si hará bien en negarle el acceso y exponerse a ser denunciado por el usuario, o permitir que suba al microbús con el riesgo de contagiar al resto de los pasajeros.

“El chofer puede detectarlo si se le ven los síntomas o anda tosiendo o estornuda antes de subir a la unidad puede que tenga gripa. El pasajero debe entender que al abordar la unidad va a contagiar a los demás usuarios y el chofer a lo mejor se ve en la necesidad de negarle el servicio, por lo que esperamos que la subsecretaría entienda porque a lo mejor ese usuario pone una denuncia de que se le negó el servicio”.

El dirigente, a cuya asociación pertenecen 45 microbuses rojos, explicó que los operadores del volante solo se limitan a cumplir con las medidas básicas de higiene y limpieza, las que no son nuevas. Por ejemplo cuando llegan a la terminal limpian y desinfectan las unidades tres o cuatro veces en el día.

Recordó que años atrás, cuando surgió la epidemia por influenza, el gobierno del estado apoyó a los concesionarios con cubre bocas y gel antibacterial, sin embargo con la emergencia del coronavirus no han tenido ningún acercamiento o comunicación en ese sentido, lo que hace suponer que la situación no es tan alarmante como mucha gente cree.