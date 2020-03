Enoja a Gómez Monroy que ‘supongan’ que SET se ‘clava’ dinero de maestros

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Mario Gómez Monroy, pidió a los maestros que laboran en el Programa Escuelas de Tiempo Completo no dejarse mal informar por “gente” que lo único que busca es la confrontación con el sindicato por los tiempos electorales que se avecinan.

Así respondió después de que se le cuestionó sobre el retraso del pago de horas extras para los docentes que laboran en la jornada ampliada. Reconoció que muchos piensan que la SET ya cuenta con esos recursos y que de alguna forma lo esconde para beneficio propio.

Aclaró que la erogación que se realizó en enero fue cubierta con ahorros del ejercicio fiscal del 2019.

“Con ahorros del año pasado logramos pagar el mes de enero y por eso puede ser la confusión de que piensen que ya tenemos el dinero aquí, y creen que lo estamos escondiendo. Eso no es así, por favor no se dejen mal informar por gentes que solo quieren confrontarse con el sindicato por los tiempos que vienen”.

El titular del ramo educativo de Tamaulipas aclaró que Tiempo Completo es un programa federal que depende al ciento por ciento de la ministración de los recursos por parte de la federación. En Tamaulipas son mil 500 maestros de 849 escuelas a los que se les pagan cerca de 9 millones de pesos por este concepto.

“Normalmente, al igual que el año pasado, nos lo hacen llegar a mediados o finales de marzo y es lo que estamos esperando nada más. Las reglas de operación establecen que sea una vez al mes, sin embargo nosotros vamos a seguir pagando cada quincena, tan pronto llegue el recurso.

“Una vez que llegue la ministración pagaremos las dos quincenas que se les debe, sin ningún problema, y que quede bien claro también: se les está pagando su sueldo normal, esto es nada más las horas extras de trabajo”.

ESTE LUNES ESTARÁN SIN CLASES 400 MIL ALUMNOS

Por otra parte, y cuestionado nuevamente sobre la cantidad de escuelas que no tendrán clases este lunes 9 de marzo, en que la SET autorizó a las maestras que así lo deseen unirse al paro nacional “Un Día Sin Mujeres”, Gómez Monroy dijo que aproximadamente 400 mil alumnos son los que prácticamente no tendrán clases porque van a planteles donde la mayoría son mujeres.