Enoja también a mujeres que Alejandro Fernández cante la canción ‘Mátalas’

Por Agencias

Ciudad de México.- La actriz Angélica Aragón pidió que ya no se interprete la canción “Mátalas”, de Alejandro Fernández’, porque “normativiza la violencia hacia las mujeres”.

Durante un encuentro con la prensa, Aragón, de 66 años, también expresó que se sumará al paro de mujeres que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo.

“Mátalas”, composición de Manuel Eduardo Toscan, es una forma de promover la violencia hacia las mujeres. “Ese tipo de canciones, por ejemplo, no las debemos permitir y los compositores ya no deberían crearlas”, manifestó.

Incluso, durante una presentación reciente la también cantante se negó a interpretarla.

“Entra el mariachi y empiezan a cantar una canción. Mátala, a besos, pero mátala. Si la quieres, mátala. Yo dije ‘perdón, tenemos que parar de cantar esa canción’. Y entonces estaba el mariachi a todo lo que da y me dicen ‘¿que usted la va a cantar?’ y yo respondí ‘no, no la va a cantar nadie’”.

Además, afirmó que la sociedad se ha acostumbrado a las agresiones hacia la mujer.

“Está tan normativizada la violencia hacia las mujeres que ya a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que es ofensivo, de lo que es reprobatorio, de lo que se habría de evitar”

Pese a la reciente petición, ‘El Potrillo’ continúa cantándola durante los conciertos de su última gira. (Excélsior).