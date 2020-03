Es incongruente invertir contra las adicciones y promover la marihuana: UNPF

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó como una incongruencia que el gobierno federal invierta recursos en una mega campaña contra las adicciones y al mismo tiempo promueva el consumo de marihuana.

El presidente de la organización, Leonardo García Camarena dijo que es preocupante la escalada del consumo de drogas y sustancias adictivas en México, por lo que permitir el uso lúdico de la marihuana no ayudará a frenar las adicciones.

“Dar rienda suelta a la legalización del consumo so pretexto de brindar oportunidad al consumidor responsable nos parece un despropósito”.

García Camarena criticó que la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión se empeñe en regular el consumo de la marihuana y permita que las personas puedan poseer hasta 28 gramos de esa droga, a diferencia de los 5 gramos que actualmente está permitido.

Aseguró que la realidad es que los legisladores tienen miedo al debate y no quieren escuchar a la sociedad, a pesar de que resultados de encuestas ciudadanas han demostrado su desacuerdo en legalizar el uso de la marihuana.

Comentó que dar facilidades para adquirir drogas no solo propiciará mayor cantidad de enfermos en hospitales sino que los niveles de violencia e inseguridad también podrían aumentar.

“Por un lado es absurdo invertir en una mega campaña de prevención de adicciones y por otro abrir la puerta al que quiera empinar con el codo, como se decía literalmente en cuanto al alcohol, pero ahora se trata de consumir la propia existencia de las personas fumando marihuana”.