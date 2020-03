Es la tentación de siempre

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es entendible que se hable de que temas como la inseguridad o situaciones de emergencia, por ejemplo la que se vive en la actualidad dada la presencia del “Coronavirus”, no deban caer en el resbaladizo terreno de la política.

Pero una cosa es el decir y otra distinta lo que sucede en la realidad en donde la lucha por el poder es parte del orden del día.

La verdad es que no es sencillo asumir una actitud imparcial principalmente si hablamos de los partidos y grupos de interés, porque buscan la coyuntura para mostrarse con declaraciones mediante las que lanzan culpas, a diestra y siniestra, sobre sus adversarios.

Y esto ocurre con la derecha, el centro y la izquierda, en sus diversas variantes.

Lo acabamos de ver en el Congreso tamaulipeco, en donde la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), abandonó la sesión debido a que, a su juicio, los miembros de la fracción mayoritaria, entiéndase del Partido Acción Nacional (PAN), utilizaron la tribuna para politizar lo relacionado con el Covid-19, en voz del legislador ARTURO SOTO ALEMÁN.

En un comunicado que circularon los morenistas se quejan de que no se respetaron acuerdos tomados en la junta de Coordinación Política que lidera, el diputado GERARDO PEÑA FLORES.

Lo que asegura la coordinadora de los diputados de MORENA, EDNA RIVERA LÓPEZ, es que se había coincidido en dar agilidad a la sesión, reducir el tiempo, y sucede que, al fin de cuentas, ello no se acató.

Obvio que SOTO demando del gobierno federal mayor aplicación para atender la Pandemia provocada por el Covid-19.

Por cierto, la titular de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, pidió no compartir noticias sin fundamento y atenerse a las fuentes oficiales, en éste caso de la dependencia a su cargo.

También asegura que se informará con regularidad sobre lo que sucede con el “Coronavirus”.

Eso es precisamente lo que debe hacerse, de manera cotidiana, cuando se adoptan medidas de emergencia.

Cabe apuntar que, al menos hasta ayer, se dio a conocer que había dos personas infectadas, aunque no en estado crítico, y tres posibles casos más.

A propósito de aspectos de Salud, la alta jerarquía de la dependencia, deberá poner bajo la lupa a la administración del Hospital Infantil debido ya que, en fechas recientes, mostraron lo que podría tipificarse de negligencia.

Sucede que padres de familia llevaron a su hijo a que recibiera atención médica porque se quejaba de dolores en el abdomen.

El paciente llegó al Hospital a las 19:00 horas, procedente del Ejido Santa Rosa del municipio de Guemez y, pese a que era evidente su malestar, fue atendido seis horas después hasta que el enfermo no aguanto más y sufrió un desmayo debido a que traía un severo cuadro de apendicitis.

Luego de que el personal del Infantil se percató de la gravedad del “paciente” se tomó la decisión de operarlo de emergencia.

A la fecha, el intervenido se encuentra delicado y los médicos tratan de salvarle la vida, mientras los padres enfrentan la angustia e incertidumbre.

Por si fuera poco, las recetas para adquirir medicinas costosas llegaron a las manos del jefe del familia pese a que se trata de personas que viven al día.

De modo que los directivos del Infantil tendrán que revisar el procedimiento de sus subalternos y lo que hacen dese las áreas de mando para brindar un servicio pronto y eficiente a “clientela”.

Si bien se trata de un prestigiado Hospital no deben pasarse por alto acciones que puedan opacar su imagen en tanto que se trata de la salud de niños y adolescentes.

AL CIERRE

El gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, participó junto a sus colegas de Nuevo León y Coahuila, JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN y MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLIS, en forma respectiva, en la reunión de la región Noreste para coordinar acciones contra el Covid-19.

Hablamos de cruces fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos y estar enlazados con las autoridades de vecino país del norte, principalmente con las de Texas.

Cualquier esfuerzo que se realice para contener la Pandemia desde luego que debe ser bienvenido.

+.- El Obispo de la Diócesis de Victoria, ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, reconsideró al dar la orden de suspender las misas dominicales dada la enorme cantidad de files que acuden a las iglesias.

Algo que igual se precisó es que las actividades programadas con motivo de la Semana Santa se llevarán a cabo.

+.-Es común que el titular de Finanzas de Ayuntamiento capitalino, JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ, vaya un paso delante de su jefe, el Alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, cuando se trata de información trascendente.

Así tenemos que lo de la licencia para que no se presentaran a laborar las personal en situación vulnerable y aquellos que tienen hijos menores, debido a la emergencia sanitaria, salió de boca del tesorero

Lo propio hizo el edil solo que un día después.

Ya que andamos con asuntos locales, el regidor de MORENA, FABIAN CERVANTES, urgió a la gerencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) para que se aplique y abastezca a la población que carece del líquido.