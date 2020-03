Esposa del ex jugador del América se retracta y ahora dice que siempre no la agredió

Por Agencias

Ciudad de México.- La esposa de Renato Ibarra, Lucely Chalá García aseguró durante la audiencia de este jueves que el ex jugador del Club América Renato Ibarra no la agredió físicamente.

“No me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, declaró ante una jueza.

Ello, luego de que la juzgadora le recordó que en una primera entrevista que le realizaron en el hospital en el que fue atendida manifestó haber sido agredida por el ex jugador, hecho que Chalá García negó categóricamente este 12 de marzo durante la audiencia en el Reclusorio Oriente.

En el certificado que levantó un médico de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) se señala que Lucely Chalá llegó con rasguños en el tórax y moretones, además se confirmó que tuvo un desprendimiento de placenta, aunque no se especifica si eso fue provocado por los jalones que supuestamente recibió.

Renato Ibarra, quien está acusado por tentativa de feminicidio, tentativa de aborto y violencia familiar, fue detenido el jueves por una supuesta riña familiar donde además participaron familiares del futbolista.