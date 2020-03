Ex volante del América sale de prisión después de que su esposa cambió la versión

Por Agencias

Ciudad de México.- El futbolista Renato Ibarra salió del Reclusorio Oriente a las 10:09 minutos de la noche de este jueves tras permanecer detenido siete días entre la Fiscalía de Tlalpan, el Reclusorio Norte y el Reclusorio Oriente.

El mediocampista ecuatoriano, quien fue separado de manera definitiva del América, abandonó el reclusorio tras una audiencia de casi ocho horas, en la que estuvo presente su esposa Lucely Chalá.

Ibarra no fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y aborto, y sólo se le aplicaron medidas cautelares por violencia doméstica, que consisten en no acercarse a su pareja; la reparación del daño, que es proveer sustento a su esposa e hijo, y acudir a cursos de perspectiva de género.

El volante podrá continuar con su vida mientras cumpla con estas medidas pero no tendrá que asistir al Reclusorio.

Junto a Ibarra salieron los otros dos hombres y las otras mujeres que también fueron detenidos el jueves pasado en el domicilio de su pareja.

El volante no quiso hablar, pero lucía cansado.