Exigen cuentas a tesorero de Victoria: Corre a 100 empleados y sí hay presupuesto

Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El regidor de Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Valdez Tovar exigió al tesorero municipal Alfredo Peña Rodríguez informar al cabildo en qué se van a utilizar los recursos que se está ahorrando el gobierno de Xicoténcatl González Uresti con el despido de alrededor de 100 trabajadores en lo que va de este 2020, cuyos contratos no fueron renovados.

“En este año el cabildo de Victoria aprobó un aumento de entre el 5 y 6 por ciento a la partida de sueldos y honorarios, por lo que no nos explicamos por qué se tomó la decisión de despedir a los trabajadores y reducir las compensaciones al personal que se encuentra trabajando actualmente”.

Valdez Tovar hizo un llamado al tesorero municipal para que explique por qué no se renovó el contrato a casi 100 trabajadores, considerando que, con la ampliación presupuestal a ese rubro, sí se cuenta con recursos para pagarles este año.

“En reuniones previas con el tesorero Alfredo Peña, donde estuvo también el contador de ingresos y de egresos, se nos aseguró que no habría despidos en este año. Al final de cuentas si esta administración decidió que no se ocupaban esos lugares y que no eran necesario renovar sus contratos, tenemos que ver dónde está ese dinero y cómo se va a ejercer”, señaló.

Añadió que también cuenta con información de que habrá reducciones en las compensaciones y prestaciones diversas al personal de la administración municipal.

“Entonces no se entiende porqué se pidió un aumento en el presupuesto de esta año para sueldos y honorarios si tenían programado hacer recortes. Entonces es urgente que el tesorero municipal acuda al cabildo a explicar en qué se van a utilizar los recursos de este ahorro”, concluyó el regidor del MC.