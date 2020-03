Exigen que médicos cumplan horario y dejen de hacer negocio con el ISSSTE

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del sistema educativo, Rodrigo Tavares García exigió a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) acabar con viejos vicios y prácticas deshonestas que cometen algunos médicos y especialistas, que muchas veces no cumplen con su horario y no atienden a los derechohabientes a pesar de que ya tienen cita programada.

Expuso que hay pacientes de la tercera edad que se han quejado de este tipo de irregularidades cometidas en perjuicio de los derechohabientes, a quienes no les respetan sus citas, les hacen perder tiempo y esfuerzo, y en algunos casos se ven obligados a acudir a los consultorios particulares de los mismos médicos, donde obviamente tienen que pagar por el servicio, así como por las medicinas que les recetan.

“Sé que ya están tomando cartas en el asunto; sé que hay represalias porque se resisten a acabar con este tipo de prácticas que se cometen a diario, por esa falta de responsabilidad y ética. Te dan una cita para tal día, vas y hay 15 o más pacientes y el doctor no va; luego lo reprograman 10 o 15 días después, cuando debería ser al siguiente día. Pero luego vuelve a pasar lo mismo, y el final el objetivo es desesperar al compañero para que se vea obligado a ir a su consultorio, donde sí le va a cobrar”.

Indicó que esa irregularidad ya fue denunciada directamente al delegado estatal del ISSSTE, Ariel Gámez Cruz, quien ha mostrado disposición por escuchar a los maestros jubilados y atender sus demandas, sobre todo las que tienen que ver con la irresponsabilidad de los trabajadores puesto que constituye un acto de justicia exigir el servicio por el cual se está pagando .

“Al delegado ya le solicitamos mano enérgica para que haya orden en las clínicas dada la cantidad de quejas y abusos cometidos por algunos médicos, que aprovecha el puesto para darle largas a la atención del derechohabiente y sacar provecho económico al canalizarlo a su consultorio”, concluyó Tavares García.