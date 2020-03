Jubilaciones de maestros dejarán más de 700 vacantes en escuelas de Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las jubilaciones que se registren al final del ciclo escolar dejarán alrededor de 700 vacantes en escuelas de nivel básico de la entidad, informó el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez.

Aclaró que aparte están los espacios que por diversos motivos se generen en el resto del ciclo escolar y que estarán a disposición de los docentes que participen en el concurso de plaza, el que incluye algunas modificaciones previstas en la nueva Reforma Laboral.

Por ejemplo, los maestros ya no tendrán que preocuparse por presentar un examen punitivo y de perder su empleo si es que no obtienen resultados satisfactorios.

Además, ahora sí tendrá validez la práctica docente en las Escuelas Normales, aspecto que la anterior reforma educativa no tomaba en cuenta.

Guevara Vázquez añadió que los docentes que concursen por una plaza deben obtener 220 puntos; y para ascender a puestos directivos se tomarán en cuenta factores como grado máximo de estudios y antigüedad en el sistema, es decir que ya no solo es presentar el examen como antes se hacía.

“La reforma educativa del actual gobierno viene a beneficiar en mucho, no en todo pero sí en gran medida y quita el aspecto punitivo que tenía la anterior”, concluyó el dirigente magisterial de Tamaulipas.