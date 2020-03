Llegaron al ungimiento

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Parte importante de la clase política priista se dio cita en Reynosa para estar presente en el ungimiento de la nueva dirigencia municipal, encabezada por OLGA GARZA RODRÍGUEZ y JAIME CARRANZA SALINAS.

Aunque no fue de los primeros en llegar, si estuvo presente, según manda la formalidad, el dirigente del PRI, EDAGAR MELHEM SALINAS.

Previo a su llegada ya estaban ahí connotados militantes del tricolor, caso de OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, AMIRA GÓMEZ TUEME, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, entre otros.

Aquello fue, al menos en cuanto a representatividad, un evento destacado en el que se arregló lo del liderazgo local, al que no son ajenos los grupos del tricolor en el municipio, sobre todo del de LUEBBERT GUTIÉRREZ.

Es mejor que al interior del Revolucionario Institucional lleven la fiesta en paz porque, pese a que tienen su trascendencia en el municipio, han tenido “escurrimientos” hacia MORENA y no se diga el PAN.

Debe también decirse que los de tricolor no tienen mayor problema si se trata de cercanía con la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y que, en otro momento, el propio LUEBBERT se le vio cerca de los morenistas.

Incluso pudo haber aportado más de su “capital” político a la causa de éste partido en los comicios a diputados pero la entonces secretaria general de MORENA en funciones de presidenta, YEICKOL POLEVNSKY, metió su cuchara y le hizo el “gane” a los afines al senador, RICARDO MONRREAL ÁVILA.

A propósito, al diputado local morenista, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, días atrás circuló en redes sociales una foto con MONRREAL, en la que describió que andaba tratando temas legislativos.

Vale apuntar que “Rigo” no le afloja y anda movido en colonias populares de Reynosa con miras a estar bien posicionado para cuando se venga lo del proceso electoral.

De regreso con el PRI, tenemos que en el sur de la entidad, volvió a figurar el nombre de MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE y no por aspectos de carácter político sino debido a que regresó a su notaría.

Cabe señalar que había pedido licencia para separarse de sus funciones notariales pero al concluir su encomienda en el Senado de la República gestionó, ante el gobierno del estado, su regreso a la notaría 245 ubicada en el Segundo Distrito Judicial del estado con residencia en Tampico.

No se duda que “Paloma”, en la primera oportunidad, vuelva a subirse al “Tren de la Revolución”, con el visto bueno de su instituto en donde tiene buenas conexiones.

La mujer es alguien que le sabe bien a la política y, desde esa condición, evaluará el mejor momento de volver por sus fueros.

No significa que se encuentre en proceso de jubilación en el PRI sino que sabe administrar su capital partidista y político.

AL CIERRE

Por medio de un comunicado mandatarios de Acción Nacional (PAN), integrantes de la Asociación de Gobernadores, dieron a conocer que firmaron un convenio de colaboración, con el añadido de que es de no adhesión al INSABI, en tanto que los estados continuarán administrando los servicios de salud.

El documento fue signado por los gobernadores de Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes, DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y MARTÍN OROZCO SANDOVAL, en forma respectiva.

Sobre ello, el jefe del ejecutivo de nuestra entidad estableció que el convenio tiene como objetivo mejorar los servicios de salud e integrar la gratuidad que demandan las familias mexicanas.

En esencia no se entregarán los servicios de salud pero si colaborará con la federación.

+.-Las cifras en cuanto a feminicidios que maneja el Fiscal General de Justicia en Tamaulipas, IRVING BARRIOS MOJICA, es que no hay incrementos.

En entrevista sostuvo que en el 2018 se documentaron 13 feminicidios; en el 2029 el registro es de 12 y en lo que va del año los números dan cuenta de cuatro.

Sobre el tema el Fiscal discrepó de quienes traen otros números por lo que pidió que se precise cuáles son los casos.

Mencionó que este tipo de asuntos se están atendiendo de acuerdo a los protocolos establecidos.

+.-Que el director general del CONALEP, AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, tendrá una rueda de prensa un restaurante de la ciudad capital.

Entre los asuntos que seguramente saldrán a relucir es el de una rifa que se mueve en el sur de la entidad y de la que, trascendió, se quejaron alumnos y padres de familia.

De modo que habrá que estar pendientes sobre la manera en que se explica lo del manejo de la tercera edición de la rifa “sumando voluntades por ellos”.

+.-Éste miércoles habrá actividad en el Congreso del estado ya que a las 10.00 horas, en las sala de comisiones Independencia se presentará, por parte de RAFAEL ESTRADA CANO, la convocatoria sobre Ecosistema Sustentable y Sostenible 2020.

Cabe señalar que, acode a la agenda, a las 11:00 horas los legisladores tendrán sesión pública ordinaria.

Son los terrenos naturales desde los cuales hace su labor el presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES, alguien al que se le considera una de las alternativas para el 2022.