Lo peor no ha pasado

Lo peor no ha pasadoMarco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Preocupados, muy preocupados se ven los Diputados del Congreso de Tamaulipas, la contaminación por colillas de cigarro es muy grave en el mundo y por ello están planeando que nuestras leyes contemplen sanciones de varios miles de pesos a quienes las tiren en espacios públicos y, por si no lo recuerda, antes de este tema aprobaron desaparecer de los restaurantes del Estado los saleros y azucareros, y ya vendrá, quizá un día, por fin la dictaminación de la propuesta de celebrar el Día del Caballo en este territorio altivo y heroico.

¿El coronavirus?, ¿la caída en los precios del petróleo?, ¿el aumento del dólar?, todo eso puede esperar o no tienen la menor importancia, vaya, ni siquiera han merecido un clásico exhorto a las autoridades federales para que vigilen con mayor rigor nuestras fronteras o los puertos.

La verdad es que más que muertos y enfermos por coravirus, la crisis que se avecina será de dinero, se generará más pobreza porque tarde o temprano parará la planta productiva del país y quizá en eso deberían estar buscando soluciones los Diputados.

Conocemos que pasa en México, nos comentan lo que ocurre aquí y lo vivimos, hay más muertos que en Afganistán, más muertos que en Irak, que en todos los países que están en guerra e incluso que en África donde el hambre es ancestral, hay problemas y la gente sufre pero, pues qué interesa.

Por si ello fuera poco el 2020 será un año difícil, la pobreza, hambre y muerte se le añade otro ingrediente, el caos provocado por el coronavirus.

Lo cierto, y mientras son peras o son manzanas, mientras aterriza o no está enfermedad que nos tiene a todos apanicados, es que estamos en una crisis, en todos los aspectos, y que tiende a agudizarse, un ejemplo podría ser que el gobierno de Estados Unidos tiene entre sus listas de más buscados a un narco mexicano que se supone el Estado ya lo debería tener tras las rejas y sí, es verdad que hay más muertes en México que en países que oficialmente están en guerra, además, le insisto, nada parece contener las crisis económicas por las que atravesamos y que se agudizará cuando se multipliquen los casos de coronavirus que se prevé sea en unos 20 días si no se endurecen las medidas de prevención.

Otra señal más de que el año 2020 será peor, son las predicciones que dan casi cero crecimiento a nivel nacional con esta crisis que se avecina y todos dan por un hecho, qué significa eso, pues que ni siquiera podremos recuperar los empleos perdidos durante los anteriores años difíciles por los que atravesamos, qué seguirá la inflación, y todavía tendremos más dificultades de tipo social y económico por el aumento en el precio del dólar, por el tipo de cambio.

Entonces, según los datos y lo que ya vivimos, si es un hecho que lo peor no ha pasado y no crea que nos referimos al fin del mundo o la pandemia por coronavirus sino a que habrá condiciones idóneas para que más jóvenes pretendan seguir sumándose a las filas de la delincuencia al no tener otra forma de sobrevivir en un país que ya no les da trabajo, menos formas de vida dignas y, por si ello fuera poco, se convulsiona por la inseguridad, el hambre y presuntas enfermedades que tarde o temprano se pueden hacer realidad.

Si, se acerca lo peor, en 20 días a lo mucho la contaminación del coronavirus será local, estaremos entrando casi a pleno periodo vacacional que es el que reactiva la economía de los prestadores de servicios y mientras eso pasa nuestros legisladores están preocupados por ver qué sucede con las colillas de cigarro, no hay duda que no se debe permitir que se tiren en la vía pública, que representar un problema de contaminación y hasta un riesgo si usted quiere, el asunto es que más que legislar sobre ese tema el Congreso de Tamaulipas debería estar buscando soluciones a problemas más graves por los que atravesamos pero parece que de ellos no se dan cuenta.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fue sede del Festival Literario “FemisTAM”, organizado por el gobierno del estado a través de Cultura Tamaulipas, en la Biblioteca Central del Campus Victoria.

El festival reunió en las instalaciones universitarias a las escritoras tamaulipecas: Nora Iliana Esparza, Alicia Caballero y Lorena Illoldi, quienes transmitieron sus experiencias en la literatura mediante la charla “Historias de Mujeres que Escriben”.

El evento contó con la presencia de la directora general de Cultura Tam, Sandra Luz García Guajardo, acompañada por la Mtra. Beatriz Ruiz Lozoya, Directora de Bibliotecas UAT; la Lic. Mirna Saavedra Merrem, directora de Recursos Humanos, autoridades universitarias, maestros y estudiantes.

En su oportunidad la licenciada Sandra Guajardo agradeció al Rector José Andrés Suarez Fernández por el apoyo de la UAT en este festival literario. “En estos días donde la voces femeninas se levantan para ser escuchadas, es preciso unir esfuerzos entre las instituciones para ofrecer un espacio para el encuentro”.

“Por eso celebro que la Universidad Autónoma de Tamaulipas colabore con nosotros y abra las puertas para que Cultura Tamaulipas propicie este encuentro entre la mujer y la literatura”, agregó.

Acto seguido, alumnas universitarias dieron lectura a las obras de estas reconocidas mujeres escritoras, quienes en su oportunidad hablaron de su trabajo y su participación en el movimiento feminista.

Cabe mencionar que este festival fue programado para realizarse en diferentes bibliotecas y salas de lectura del estado, con actividades como charlas, proyecciones de películas y círculos de lecturas.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com