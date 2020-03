Maestros de Tamaulipas piden a titular de SET ser empático y trabajar sin cobrar sueldo

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Mario Gómez Monroy se equivoca en sus declaraciones a los medios de comunicación en relación con problema de pago a los docentes del Programa Escuelas de Tiempo Completo en el sentido de que solo reclamamos por enfrentarnos a la Sección 30 del SNTE por motivos electorales, indicó la vocera del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT) en el sur de la entidad, Reyna Campuzano.

“Entramos al programa por ganar un poco más al terminarse las dobles plazas y no nos mueven otros intereses, solo queremos nuestro pago”, indicó.

Puntualizó que quienes reclaman el pago de Tiempo Completo son maestros que laboran en dicho programa y son trabajadores que respetan la ideología sindical de cada uno de los que protestan; lo único que los mueve es la necesidad económica y laboral, y no otros intereses como sugiere el secretario de Educación.

La maestra Reyna Campuzano comentó que Mario Gómez Monroy es poco empático al tergiversar los reclamos y le cuestionó si él estaría dispuesto a trabajar sin recibir su sueldo.

Confirmó que efectivamente los recursos para pagar la nómina de Tiempo Completo vienen de la federación, pero también es cierto que existe un convenio entre la SEP y la SET a través del cual el gobierno estatal debe cumplir con ciertos requisitos para que su homólogo federal envíe oportunamente el dinero para el pago de ese estímulo económico.

Si los recursos no están llegando a tiempo es probable la SET no está cumpliendo en algo, y sería bueno que el titular de la dependencia lo informara, cuestionó Campuzano.

“Si no cumple con el convenio el dinero se va a tardar más en llegar, entonces sí necesitamos que el secretario de Educación nos aclare en qué parte del convenio se está fallando para que la federación le pueda enviar el dinero, y no normalizar el que no se nos pague a los maestros de Tiempo Completo porque en la próxima quincena ya tendremos un adeudo de un mes, y creo que ningún trabajador estaría dispuesto a soportar eso”, concluyó la vocera del MMT.