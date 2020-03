Más de 5 mil obreros de maquiladoras de Victoria se van a casa con 50% de sueldo

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los alrededor de 5 mil 500 obreros de las maquiladoras Aptiv I, II y de la Kemet tienen descanso obligatorio debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus. Además de eso, el recorte de la producción obligó a esas empresas a parar labores pagando a los empleados el 50 por ciento del sueldo.

La Aptiv de dedica a la fabricación de arneses eléctricos para carros, pero ante el cierre de la frontera a causa de la propagación del Covid-19 no hay forma de enviar el producto a las ensambladoras en Estados Unidos, que no están operando y por lo mismo no tiene caso seguir produciendo.

La dirigente sindical, Dolores Zúñiga Vázquez indicó que por esa razón los empresarios decidieron parar temporalmente la planta de Victoria.

“Ese problema sí afecta económicamente a la empresa, que ahorita está parando porque la frontera cerró y allá en Estados Unidos las ensambladoras también están paradas y no hay manera de mandar el producto; los trabajadores de aquí están trabajando y allá no, por lo que no tiene caso porque se acumula el material”.

Comentó que a los obreros se les indicó que la próxima semana deberán asistir a su centro de trabajo para recibir nuevas indicaciones.

“La instrucción es que se vayan una semana y que regresen el próximo lunes, pero no sabemos si se va a trabajar o no, o qué indicaciones vaya a haber, aún no sé”.

Asimismo, en el caso de la maquiladora Kemet los empresarios pararon por tres semanas y los obreros también se fueron con el 50 por ciento de su sueldo.