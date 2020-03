Óscar Jiménez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- 1. Y se fueron de viaje las féminas del círculo cercano del ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

El grupo lo encabezó la ex primera dama de Tamaulipas Adriana González de Hernández y el viaje nos dicen que fue por Chiapas.

Se acuerdan de la película mi POBRE ANGELITO… la trama gira en torno a un viaje familiar y que por olvido de la familia un niño se queda en casa sin poder disfrutar de esa vacación.

Haga de cuenta que esto es una parodia MI POBRE GEÑITO… aunque en este caso Geño Hernández no fue de viaje porque se haya quedado en casa, no, se quedó en la cárcel, donde ya tiene mucho tiempo envejeciendo en la sombra.

A veces es muy cruel la vida después del poder para algunos que lo ejercieron…cuando están arriba se creen todo tipo de cuentos y les sueltan las manos a sus cuates… y esa canción de que nunca les pasará nada es mentira y dejan que sus “amigos” se muevan sin ataduras por su administración y las consecuencias las paga quien ostentaba el poder , por no ser inteligentes.

Porque ¿a poco todas las tropelías las cometió solamente Geño? ¿solamente se enriqueció él? En el municipio de Victoria basta con darse una vuelta por fraccionamientos privados para darse cuenta que no solamente fue Eugenio Hernández. Y sin que se trate de una defensa del ex gobernador puedo decir que yo no creo que sólo fue él el que cometió pillerías, y que muchos de sus colaboradores o amigos deberían estar acompañándolo en la fría celda.

Pues bueno ahora Geñito no pudo ir de viaje porque está en la cárcel, pero de acuerdo a la foto que me fue enviada sí pudo ir ¿su esposa? Adriana González de Hernández y en la imagen se pueden ver rostros conocidos de esposas o familiares cercanos de algunos que fueron incluso secretarios de gabinete o que tuvieron cargo importantes en diversas áreas en el gobierno estatal geñista.

En la película el angelito (niño) no se fue de viaje porque lo dejaron en su casa por olvido y en la foto Geñito no fue de paseo porque está en la cárcel olvidado, me parece que es cruel la situación.

Sé que nadie tiene que sudar o pagar cuentas ajenas y tampoco se trata de que se queden en sus casas a cuidar santos, pero por desgracia para la imagen del poder que tuvo Eugenio Hernández Flores su círculo cercano no ha sido discreto.

Conozco gente que sí apreció al ingeniero y que cuando ven una foto o video del indiscreto disfrute de la gran vida del círculo cercano geñista se duelen diciendo que no es justo.

Pero otra vez subrayo que esto es un espejo para los que tienen el poder publico en este momento, de cualquier nivel, mírense en ese espejo porque los beneficiarios del poder rara vez lloran a quien cae en desgracia.

Pasando otras cosas, les digo que a no pocos morenistas de la capital de Tamaulipas les causó urticaria y uno que otro hasta sufrió de alta temperatura y vomito a causa de la foto donde aparece Arturo Diez Gutiérrez, ex alcalde de Ciudad Victoria (también símbolo del Geñismo) junto al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los emisarios del pasado quisieron dar a entender que el ex edil Arturo Diez ya estaba como asesor de AMLO, pero nada oficialmente hay de cierto, lo único es que con esa foto MORENA bajó uno que otro voto futuro en la capital tamaulipeca.

osjinuf@gmail.com