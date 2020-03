Niega Seduma que se cobrará servicio de recolección de basura en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El servicio de recolección de basura y disposición final de los residuos sólidos urbanos que proporcionan los municipios no será privatizado, como se ha difundido en los últimos días, aclaró el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Gilberto Estrella Hernández.

Refirió que la propuesta que se ha presentado es un esquema denominado Asociación Pública-Privada (APP), por medio del cual el gobierno y los inversionistas se asocian para trabajar en equipo en la problemática de la basura, pero eso no significa que el servicio tendrá un costo para los ciudadanos.

“Privatizar es quitar las facultades al municipio y aquí es una Asociación Público-Privada, que es diferente. Se está planteando este esquema, pero eso no significa que sea una privatización”, reiteró.

Gilberto Estrella explicó que actualmente ningún municipio de Tamaulipas, e incluso de otras partes del país tienen la suficiente capacidad para prestar eficientemente el servicio de recolección de la basura, es por eso que la APP surge como una propuesta que puede contribuir a abatir la problemática de la generación de residuos sólidos en la entidad.

Actualmente no hay recursos que alcancen a un municipio para adquirir la suficiente cantidad de camiones recolectores, ni para brindarles servicio preventivo o correctivo, y es por eso que se pensó en la APP como un esquema que sí permitiría mejorar por completo el servicio, subrayó.

“No estamos diciendo ni que se va a cobrar, simplemente es poner un esquema para, de ser posible y viable, se pueda llevar a cabo. Hoy por hoy no hay lana, dinero que le alcance a un municipio para adquirir los camiones necesarios, el mantenimiento preventivo, correctivo de todas las unidades; todo ese esquema que está alrededor de un camión de recolección de basura”, concluyó.