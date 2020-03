Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al ritmo que llevamos en México si no nos mata el coronavirus moriremos de hambre, ir a la tienda y a la tortillería o a los tendajos donde venden este producto nos da la razón, el huevo, aguacate, tomate y en general todos los productos de la canasta básica han sufrido incrementos muy grandes e inexplicables.

La tortilla, por ejemplo, hoy para comprar un kilo en una tienda ya le costará alrededor de 20 pesos porque cada paquete se lo dejan en 10 pesos y estos no llegan ni a los 500 gramos mientras que en una tortillería puede irse de los 15 a los 18 pesos, es decir, ya no puede un trabajador ni comer tortilla con sal, como antes, ya que no alcanzará para dicho lujo, el precio de ese producto en muchos negocios ha sufrido un alza de hasta el 20 por ciento en un tiempo relativamente corto.

Ahora, si piensa que puede comer huevo con tomate cebolla y chile, más un aguacatito la verdad que alucina, el producto de gallina cuesta hasta 40 o 45 pesos el kilo en una tienda de la esquina y alrededor de 70 pesos la tapa con dos kilos en una tienda de autoservicio, el aguacate anda en los 74 pesos el kilo y el tomate superaba hace días los 40 pesos.

Por supuesto que todo se rige, o por lo menos eso dicen los empresarios, por la ley de la oferta y la demanda, puede ser que la producción haya bajado o de plano que sea imposible trasladarla hasta las tiendas por las contingencias de salud o seguridad pero eso parece imposible ya que no se han tomado esas medidas tan extremas.

Más aún, se supone que el transporte es más barato por la disminución en el precio de la gasolina resultado de la caída en los precios del petróleo y los mercados internacionales, lo que debería impactar los precios de los productos a la baja pero no es así.

Sea como sea, da la impresión de que los empresarios no tienen corazón, que han aprovechado las compras de pánico de los mexicanos para, a río revuelto, obtener ganancias y de esa manera recuperar sus finanzas por los malos días, o mejor dicho años, que han atravesado.

¿Qué se recomienda?, pues lo de siempre, si el mercado fija precios de acuerdo a la demanda lo ideal es sustituir los productos caros por otros más baratos e igual de nutritivos o más, en lugar de hacer el acostumbrado desayuno de huevo a la mexicana pues alimentarse con frijolitos refritos, queso, frutas de temporada y vegetales de temporada que resultan muy baratos.

Lo real es que en México estamos muy mal acostumbrados, de acuerdo a estudios realizados por algunas asociaciones avícolas cada persona llega a consumir entre 300 y 500 huevos al año lo que nos convierte en el país de mayor consumo de ese producto, las naciones que tienen niveles económicos más avanzados, por ejemplo, consumen un promedio de 150 huevos al año por persona, eso es, ellos ya encontraron la solución que es consumir más frutas y vegetales de temporada y hasta los moyetes o tostadas para el desayuno.

La queja, sin embargo, es que los malos empresarios parecen estarse aprovechando de la crisis que vivimos los mexicanos ya que los aumentos parecen no tener ninguna justificación hablando de muchos productos, da la impresión que abusan solo por el excesivo consumo de los últimos días, que esas compras dispararon la inflación que lamentablemente nos va a pegar a todos porque difícilmente se van a recuperar precios en corto plazo.

Lo más triste es que la autoridad en la materia, la Profeco, parece no darse cuenta de lo que nos pasa a los mexicanos, de la inflación que se provoca producto del terror al coronavirus y, también hay que decirlo, porque los del pueblo no hemos encontrado como sustituir muchos productos, como el huevo, que de vez en vez se nos van a las nubes nomás aprovechando que no sabemos comer otra cosa.

Lo lamentable de todo, le insisto, es que da la impresión que hay empresarios que no tienen corazón y han disparado los precios de los productos de la canasta básica por lo que si no nos mata el coronavirus o esta crisis de terror y miedo a una enfermedad es muy probable que nos muéranos de hambre.

En otras cosas… Un total de 16 vuelos comerciales y privados, 6 embarcaciones nacionales e internacionales y más de 100 autobuses procedentes de Estados Unidos, fueron verificados durante las últimas 24 horas como parte de las estrategias activadas por el Gobierno de Tamaulipas para contener la propagación del COVID-19.

Así lo dio a conocer la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa luego de señalar que durante las revisiones no se han detectado casos de enfermedades respiratorias en viajeros ni repatriados.

Precisó que a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se aplicaron encuestas y revisiones a 440 pasajeros en los aeropuertos de Ciudad Victoria, Tampico, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, de vuelos procedentes y/o con escalas en la Ciudad de México, Cancún, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Guadalajara y Monterrey.

En los puertos de Tampico y Altamira se revisaron a 112 tripulantes de 6 embarcaciones procedentes de Estados Unidos y de Veracruz, sin ninguna observación, así como a 138 repatriados en los cruces internacionales de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

En tanto, se verificaron más de 100 autobuses con mil 232 pasajeros procedentes de distintas ciudades de Texas, Estados Unidos, con destino a Miguel Alemán, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

También se aplicaron encuestas a 2 mil 360 pasajeros de autotransportes que circulan entre las distintas ciudades del estado.

Molina Gamboa añadió que del 18 al 23 de marzo han suspendido temporalmente sus actividades 49 centros recreativos, 13 balnearios, 152 gimnasios, 79 albercas, 136 salones de eventos, 36 salas de cine, entre otros.

