Obispo de Victoria considera innecesarias las manifestaciones de mujeres

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El obispo de Victoria Antonio González Sánchez consideró que no es necesario que las mujeres se manifiesten para exigir sus derechos y el respeto de los varones.

Dijo que actualmente el empoderamiento femenino es más real y ha ganado mucha participación en la sociedad, por ejemplo en las empresas y en el gobierno cada vez hay más mujeres que trabajan y mantienen a sus familias, e incluso en algunos sectores, como en las escuelas, hay más mujeres que hombres.

Entrevistado al término de la misa del segundo Domingo de Cuaresma, González Sánchez indicó que lo que falta ahora es erradicar el machismo y la discriminación que sigue afectando al género femenino, como cuando la mujer es tratada con inferioridad en un empleo al recibir un sueldo menor a pesar de que hace el mismo trabajo que un hombre.

En esta sociedad se tiene que luchar juntos, porque hombre y mujer son complemento y ambos se necesitan. Y desde el punto de vista religioso “Dios nos creó para complementarnos, no solo en lo sexual, sino en todo. Que la sociedad entienda que no son necesarias ese tipo de manifestaciones, creo que todos necesitamos de todos”.

Comentó que para ello es necesario despertar conciencia entre las futuras generaciones, tema en el que las familias juegan un papel clave. “Al niño se le tiene que decir con claridad que los hombres y las mujeres tienen la misma dignidad y el mismo respeto”.

A los pequeños en particular, dijo, se les debe involucrar en las tareas domésticas e inculcarles que ese tipo de actividades no tiene género.

El obispo de Victoria señaló que los gobiernos y las autoridades también tienen una tarea pendiente para erradicar la discriminación laboral en Tamaulipas. “Tiene que entender que la mujer no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación, sobre todo en el trabajo, y que reciba el mismo salario y el trato igual”.