Obispo de Victoria desoye al Papa y no cancelará misas ni actividades masivas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diócesis de Victoria mantendrá todos los eventos, actividades y ritos litúrgicos de la Semana Santa sin ningún cambio, informó el obispo Antonio González Sánchez.

Apenas este fin de semana, el Vaticano anunció que debido a la pandemia del coronavirus todos los actos de la Semana Santa se realizarán sin público y serán transmitidos al mundo entero.

“Hasta ahorita, la celebración de las actividades litúrgicas de la Semana Santa se mantienen igual, pero vamos a ver qué pasa, faltan tres semanas todavía”.

Se mostró consciente de que hay una emergencia sanitaria internacional, y dependiendo de la evolución o avance del coronavirus en México se podrán tomar otras decisiones respecto a Semana Santa, pero hasta esta semana todo se mantendrá normal.

El obispo añadió que la indicación que él conoce es la de suspender actos o eventos donde se reúnan mil o más personas, por lo que la celebración de las misas en las parroquias e iglesias de la diócesis de Victoria seguirán celebrándose en forma regular, pues la situación en la localidad es diferente, por ejemplo a la de Monterrey.

“Yo lo que sé es que se cancelan eventos donde haya más de mil personas; por ejemplo en Monterrey ya cerraron iglesias. Depende de muchas circunstancias, no es un mandato para todos, entonces por lo pronto aquí en la diócesis de Victoria vamos a seguir normal, mientras no haya una contra orden”.

Añadió que de igual forma se mantienen las fiestas patronales de San José en el municipio de Hidalgo, que iniciaron este domingo; festejos que se extienden durante toda la semana y a los que acuden miles de visitantes de varias entidades.

Se intentó obtener la opinión del obispo respecto a las compras de pánico y la psicosis que se ha apoderado de gran parte de la población, no solo en Tamaulipas sino de todo el país, pero su respuesta fue muy escueta, argumentando que cada quien sabe lo que hace. “Ahí no me meto, cada quien que se quede como quiera”.