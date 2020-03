Ocuparse… más que preocuparse

Ocuparse… más que pMarco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas con un caso confirmado y varios sospechosos, el Gobierno federal y el gobierno del Estado ya hicieron parte de lo suyo y, responsablemente hay que decirlo, decretaron la suspensión de clases desde este martes en una acción que parece drástica pero, aunque usted lo dude, no lo es porque el aislarse, además de las medidas de higiene correctas, será lo único que pueda librarnos de una epidemia de coronavirus.

¿No hay casos confirmados de transmisión del coronavirus de un tamaulipeco a otro?, todavía no y es precisamente lo que se desea evitar en el entendido de que el virus es asintomático en muchos casos, es decir, algunos infectados, la mayoría o eso dicen, no sentirán o no sienten nada pero si podrá infectar a los demás, a los suyos, a quienes se supone aman y quieren cuidar.

Lo que sigue, en ese sentido, ya es asunto nuestro, hay que empezar por difundir las medidas de higiene adecuadas, lavarse las manos con suficiente jabón, la forma recomendada de saludarse y la distancia que debemos conservar entre personas, obligar a usar tapabocas a quien presente síntomas como tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor, cansancio, también usar cloro para la limpieza de la casa, alcohol o geles con alcohol en la medida de lo posible para las manos y no se toque la cara.

Es cierto, tener los niños en casa y la obligación de trabajar es algo complicado pero se supone que los adultos tenemos más conciencia de cómo cuidarnos, quizá usted no sepa que hacer de momento, quizá se vayan a tener que poner de acuerdo entre familiares por las siguientes dos semanas para rotarse el cuidado de los menores y trabajar lo más y mejor posible pero, le insisto, es lo único que se puede hacer.

Mire, en España, Italia, Francia, Alemania hicieron caso omiso de la recomendación y ahora padecen la peor de las crisis sanitarias de la era moderna, son países de primer mundo que se supone tienen recursos y mejores hospitales y medicamentos y allá se ordenó que la gente se quede en su casa y hasta los obligan con sus ejércitos a hacerlo, hay muchas muertes y no les quedo de otra, en síntesis, lo que se pretende en México es no llegar a esos extremos, aislar a quienes no sabe cómo cuidarse, en este caso a los niños, es la intención y se hace antes de que llegue el virus y lo propaguen o lo sufran, es decir, parece van a controlarlo de manera adecuada.

Habrá muchas pérdidas económicas, quizá hasta en casa nos tengamos que medir en los gastos pero la salud de todos nosotros lo vale, organícese, busque a las personas de confianza para cuidar a sus hijos, usted y su marido o su esposa hagan una rotación de trabajo y oblíguense uno y otra a cuidarse, créalo, no los van a despedir por cuidarse.

Y si, finalmente no se trata de estresarse tanto, le decía, el virus es mortal pero no en gran medida, es más, el 70 u 80 por ciento de las personas que se infectan lo superan sin mayor trámite, sin síntomas o apenas los perciben, está comprobado que los niños han sorteado el coronavirus sin mayor dificultad en casi todos los casos, en resumen, se trata de ocuparse y no de preocuparse y en eso, usted y yo, debemos ser responsables.

En otras cosas… Estudiantes de Perú, Ecuador y Colombia participan en el proceso de selección del programa de Maestría en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente que se ofrece en la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Lo anterior fue expresado por el Dr. José Alberto López Santillán, quien está a cargo de la jefatura de posgrado de la FIC y coordinador de la maestría.

“Hemos tenido estudiantes en lo que va de estos 10 años, de Haití, Ecuador, Argentina y Brasil. Ahorita tenemos en el proceso de selección a estudiantes de Perú, Ecuador y Colombia”, mencionó.

Comentó que actualmente está abierto el proceso de selección a esta maestría, hasta el 25 de mayo.

“Es un proceso mediante una serie de fases, que van desde entrega de documentos, una serie de entrevistas, exámenes ya establecidos y algunos exámenes psicométricos no establecidos, los cuales dependen de la línea de interés, la formación del estudiante y el cuerpo académico en donde recae su trabajo”.

“Para los alumnos que se encuentran en instituciones nacionales fuera del estado se realiza de manera virtual; y en cierto momento es necesario que estén de manera presencial. En caso de extranjeros, el proceso de selección es de manera virtual a través de diferentes plataformas, mediante mensajería, correo electrónicos y videoconferencias” agregó.

Este programa de posgrado con formación hacia la investigación se encuentra dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo cual permite al estudiante participar en la convocatoria de becas CONACYT.

“Ha permanecido desde 2009 en PNPC y hemos sido evaluados con dictámenes favorables; todos nuestros alumnos que han participado en la convocatoria de becas han recibido dictamen positivo, lo que significa que nuestro proceso de selección es lo suficientemente riguroso y quien obtiene la beca son alumnos de dedicación exclusiva al trabajo de investigación”.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com

reocuparse