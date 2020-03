Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Reza el refrán popular que “no hay mal que por bien no venga”, y eso podría aplicarse a la pandemia de coronavirus que afecta al mundo de la que no escapa México ni Tamaulipas.

Y es que la recomendación de todos los niveles de autoridad y de los especialistas es que quien no tenga realmente la necesidad de salir de su casa se quede en ella, para no estar expuesto a contraer la enfermedad que tiene alarmados a millones de seres humanos en el planeta.

Puede considerarse una oportunidad de oro para fortalecer la unidad de las familias, que se conozcan realmente y compartan ilusiones y propósitos, lo que no pueden lograr o lo hacen de manera imperceptible porque tienen que salir a trabajar o a la escuela.

Ahora no hay pretexto porque han sido liberados de esas obligaciones padres e hijos, y seguramente los resultados que se tengan cuando la pandemia termine serán inmejorables para bien de la sociedad en general.

El Senador Américo Villarreal Anaya se reunió con diversos liderazgos de la frontera tamaulipeca, y visito hospitales en ésta época en que todo gira alrededor del coronavirus.

Por cierto la Secretaria de Salud Gloria Molina dijo que se habilitaron tres hospitales en Reynosa, Victoria y Altamira, para concentrar a los pacientes del coronavirus, y reitero la suspensión de actos masivos incluyendo las misas en las iglesias, pero además dijo que habrá recomendaciones especiales en los penales.

Volviendo con la pandemia de coronavirus siempre hay quienes sacan ganancia de su participación cualquiera que ésta sea en el evento, y quienes tienen metas políticas a futuro no dejaron pasar la oportunidad haciéndose presentes de la mejor forma posible para impresionar a la ciudadanía, y eso piensan les traerá buenos dividendos.

Aunque los que quieran “hacer presencia” desafiando la enfermedad tendrán que hacerlo repartiendo gel y antibacteriales que es lo que más necesitan los ciudadanos, porque plantearles otro tipo de problemas en este momento sería ridículo.

bladijoch@hotmail.com