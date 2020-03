Padres de familia de Tamaulipas apoyan a las mujeres pero no que falten al trabajo

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) impulsa la campaña “Unidas por la Paz”, por medio de la cual promueve la unión y la solidaridad en torno a las mujeres, y exhorta a los gobiernos a implementar auténticas políticas públicas que defiendan los derechos de las mujeres y castiguen el abuso en contra del género femenino.

El presidente de la UNPF en Tamaulipas, Miguel Ángel Carreón Colunga dijo que es muy bueno que las mujeres busquen despertar conciencia entre la sociedad sobre la necesidad de eliminar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, pero propuso que ese tipo de protestas se hagan en un marco de responsabilidad, de conciencia crítica y ética profesional, y no convocando a ausentarse del trabajo.

“Eso sí haría un cambio verdadero, por lo que en la Unión y en el Frente Feminista, por medio de un grupo que inició la campaña “Unidas por la paz”, estamos tratando de exigir que se respeten los derechos y que haya más políticas públicas para protegerlas y defenderlas”.

En relación con “Un Día Sin Mujeres”, dijo es un movimiento que no sirvió de mucho, en parte porque no todas las mujeres estuvieron de acuerdo en faltar a su trabajo o cumplir con su responsabilidad. De hecho, aunque en menor porcentaje, las mujeres salieron a las calles, acudieron a sus empleos e hicieron su vida normal.

“Estoy a favor de que busquen su respeto, pero también está la responsabilidad y la conciencia crítica y ética profesional. Muchas trabajadoras acudieron a sus empleos, se incorporaron a sus responsabilidades de manera normal”.

Añadió que de acuerdo con analistas económicos, en el caso de que la totalidad de las mujeres hubieran parado labores y no hubieran salido a las tiendas comerciales o restaurantes, el impacto al Producto Interno Bruto (PIB) solo sería del 1 por ciento.

En su opinión es mejor que cuando se organicen marchas, protestas o manifestaciones para exigir respeto a sus derechos los grupos feministas sean incluyentes y propositivos.