Párroco de iglesia Cristo Rey dije que enfermos de gripe si pueden ir a templos

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los fieles católicos que enfermen de gripa sí pueden participar de la misa siempre y cuando observen las medidas de higiene que todos conocemos, consideró el padre de la Iglesia Cristo Rey, Marco Antonio Medina García.

Dijo que no se puede prohibir el derecho que tiene una persona de entrar al templo para participar en la eucaristía y escuchar la palabra de Dios, solo por el hecho de tener síntomas gripales. Además, con esa prohibición, sin querer, se estaría generando pánico.

“Yo no diría tanto así como que no venga porque tiene gripa, a lo mejor sí debe tener cuidado al estornudar y tener tapabocas, pero ahí es donde digo que si esa persona tiene el deseo de venir y se le dice que no solo porque tiene gripa me parece que no; quizás cada quien debe decidir ir a la iglesia o no, pero sí tomando sus medidas”.

Ante el tema del coronavirus y los casos que se han confirmado en varias entidades del país, el pastor de la Iglesia católica exhortó a la gente a no caer en pánico ni contribuir a causar psicosis.

Mencionó que todos ya conocen cuáles son las medidas de higiene que se deben cumplir para evitar contagios.

“Si tomamos en cuenta las recomendaciones que difundió la Conferencia del Episcopado Mexicano, como evitar el saludo de paz y dar la comunión en la mano, y el obispo aquí nos ha dejado la libertad de ver como evoluciona y que no se cree pánico o temor entre los fieles, nosotros en la medida de lo posible haremos conciencia a las personas e ir tomando medidas que sean necesarias para prevenir contagios”.

En el caso de la iglesia Cristo Rey se podría colocar gel antibacterial en la entrada al templo, como una medida preventiva adicional que, de hecho, en muchos hogares y empresas se utiliza desde hace mucho tiempo, explicó.

“Podría ser porque es algo práctico y de hecho en muchos lugares se hace, me parece que es buena idea, es práctico y no cuesta mucho; se puede hacer”.