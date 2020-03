Personal de Salud de Tamaulipas no atenderá casos de coronavirus sin equipo apropiado

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los trabajadores de Salud no han recibido capacitación ni tienen conocimiento de qué protocolo aplicar para tratar o manejar casos sospechosos de coronavirus, con lo que se exponen no solo a ser contagiados sino a propagar cualquier virus a más personas, advirtió Adolfo Sierra Medina.

El secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud advirtió que sin capacitación los trabajadores no participarán en los programas de prevención o atención del Covid-19.

Consideró que el hecho de que los trabajadores se pongan en contacto con pacientes sospechosos de la enfermedad, sin el equipo y sin el protocolo adecuados, los coloca en una situación de riesgo a ellos y a sus familias.

Sierra Medina relató el caso de una química de la Jurisdicción Sanitaria de Tampico, la que sin siquiera un oficio de por medio fue enviada a un domicilio particular para atender un paciente sospechoso al coronavirus.

Si la Secretaría de Salud tiene como objetivo prevenir y controlar esta enfermedad mortal debe primero capacitar de inmediato a su personal, advirtió Sierra Medina.

Indicó que con ese propósito en las próximas horas sostendrá una reunión con integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Sección 51 del sindicato para acordar alguna estrategia que garantice la protección a los trabajadores de salud y no solo la de los enfermos.