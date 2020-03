Piden a ciudadanos hacerse responsables de sus actos de cara al coronavirus

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para el presidente de la Asociación Nacional de Derechohabientes del ISSSTE, (ANDEISSSTE), Venancio Morales Zúñiga, aunque es una realidad que las instituciones de salud no están preparadas para atender y controlar una epidemia de coronavirus también es cierto que contener posibles contagios es responsabilidad de los ciudadanos.

Y es que este fin de semana, playas y balnearios de varias partes del país, como las de Tamaulipas, lucieron abarrotadas de gente que desafió las medidas de prevención que ha recomendado la Secretaría de Salud, como la de evitar aglomeraciones y hasta donde sea posible mantenerse aislado y no acudir a sitios con alta concentración de personas.

Destacó que ni el ISSSTE ni ninguna institución del sector salud puede estar detrás de cada persona para vigilar que cumpla con las medidas básicas de prevención, como lavarse las manos, taparse la boca al toser o estornudar y evitar contacto con personas con síntomas gripales, medidas a las que se agrega una más: no participar ni asistir a actos masivos.

Por último, también criticó las decisiones que toman algunos gobiernos, como adelantar las vacaciones para los alumnos pero no para los maestros.