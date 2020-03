Por necesidad de empleo albañiles de Ciudad Victoria desafían al coronavirus

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por necesidad y por el escaso trabajo que hay en el sector de la construcción, los albañiles en Victoria hacen su vida normal y asisten a trabajar pero no siempre con las condiciones necesarias para protegerse en contra del coronavirus u otros.

El dirigente de la Unión de Obreros en el Ramo de la Construcción, Lorenzo Balderas Castillo indicó que esta actividad no corre mucho riesgo pues los trabajadores no tienen que convivir o tener contacto con gran cantidad de personas, o estar encerrados en una oficina, lo que facilitaría el contagio de ese tipo de enfermedades.

Sin embargo, se les ha recomendado que igual sigan las medidas de higiene ampliamente recomendadas, como lavarse frecuentemente las manos o usar gel antibacterial, pero no todos pueden cumplir con estas indicaciones.

“Hasta ahorita todo tranquilo, algunos han comprado gel antibacterial, no todos, yo aún no, y nuestro trabajo no tiene que ver con gente, es con cemento, arena, varilla,

Dijo que hasta ahora nadie se ha ausentado por padecer de gripa o alguna infección respiratoria, pero el riesgo de que los albañiles se enfermen, como cualquier persona, es latente.

“Andamos trabajando en lo poquito que hay, pero hasta ahorita nadie se ha enfermado o tiene síntomas similares. Si alguno tiene gripa no viene a trabajar, pero tiene que ir a checar”, concluyó Balderas Castillo.