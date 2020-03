Prevenir sí, alamar no

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La sentencia popular es ilustrativa cuando advierte aquello de que “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.

Y así tendría que ser en cuanto a la Pandemia del Coronavirus o Covid-19 que nos afecta.

Por supuesto que no se trata de generar alarma y llegar al extremo pero tampoco de relajarse y no tomar medidas preventivas para evitar que seamos parte de la cifras y medios para la propagación de la enfermedad que, dicho sea de paso, puede ser mortal.

Era cuestión de días para que se presentaran casos en nuestro país y ya sucedió. A la fecha se tienen 13 personas identificadas con la enfermedad.

Pero en lo cercano, ya habíamos señalado que el vecino país del norte y sobre todo el estado de Texas, mostraba la presencia del virus y, en ese sentido, de que era o es cosa de días para tener los primeros casos en Tamaulipas.

Más si consideramos que acaba de detectarse el primero de los afectados en Nuevo León, entidad con la que se tiene un flujo constante de movimiento de personas.

Por lo general, los tamaulipecos tenemos familiares, amigos y conocidos de allá y viceversa.

De modo que bien harían las autoridades de salud en el estado en desplegar una campaña permanente de prevención y que ésta fluya p a través de los diversos medios con los que se cuenta.

Se trata de informar, de manera puntual, sobre las medidas comunes que deben adoptarse en situaciones como la que se presenta.

Y tener cuidado con la desinformación alarmista que no para y que puede llagar a propiciar el caos.

De ahí la importancia de animar un flujo pronto de información oficial y atajar cualquier noticia falsa y rumor que, por lo general, son los que sobran cuando se esta en crisis o en la antesala de eso.

Sobre ello tenemos que éste miércoles, ya entrada la noche, se hablaba de un caso de coronavirus en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria.

Desde luego que es imposible que no se llegue a tener enfermos, en algún momento determinado, pero no debe permitirse que se genere sicosis.

Fue oportuno el boletín que se emitió desde la Secretaría de Salud, en voz de la titular de la dependencia, GLORIA MOLINA GAMBOA, en el que se puntualizaba que no existían casos confirmados o sospechosos de Coronavirus y pidió “evitar ver, leer o escuchar en redes sociales noticias sin fundamento que puedan ocasionar ansiedad o alarma”.

El propio director del Hospital en mención, VICENTE FLORES RODRÍGUEZ, negó que se haya registrado algún enfermo de Covid-19.

Sostuvo que hubo confusión y que no sabía de donde se había originado el rumor.

Lo que si dijo es que al nosocomio acudió una persona que por su trabajo en los parques eólicos estuvo en Senegal, África y que fue a preguntar si en ese lugar se hacían exámenes al respecto pero precisó que no presentaba ningún síntoma.

Aseguró que es un mexicano, de 22 años de edad, que fue revisado por un neumólogo y no presenta problema alguno y, por tanto, puede hacer sus actividades normales.

Por cierto, el Secretario de Educación Pública (SEP), ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, circuló un video en redes sociales.

En el habla acerca de los protocolos que se están siguiendo a nivel mundial, los cuales son sencillas y habrá que seguir.

Mencionó lo de lavarse las manos con agua y jabón y no dar abrazos, saludos de beso y mano, al igual que no acudir a los planteles escolares si se tienen síntomas de enfermedad respiratoria. Esto es lo que corresponde a la fase uno de prevención.

La fase dos implica poner filtros salud en las escuelas y en su parte crítica se suspenden labores.

A propósito, la Universidad Autónoma de México (UNAM), decidió limitar los eventos “masivos”, aunque si continuarán con las clases.

Por su parte, el Tecnológico de Monterrey, acaba de anunciar que a partir del 17 de este mes se suspenden las clases presenciales y que éstas se tomarán en línea.

Son importantes las medidas que se lleven a cabo en el país porque se trata de un mal que se propaga con rapidez y puede salirse de control.

AL CIERRE

El gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, informó que Tamaulipas ha reforzado las medidas de revisión en cruces y aeropuertos internacionales con motivo de que la Organización Mundial de Salud (OMS) subió de epidemia a pandemia lo del Covid-19.

Señaló que se esta en coordinación con el gobierno federal tomando las medidas que estén al alcance.

De igual forma reconoció que es prácticamente imposible, dado el movimiento comercial que se da con los Estados Unidos, controlar y verificar los miles de tráileres y vehículos que cruzan por la frontera de manera cotidiana.

+.-Para los partidos que pensaban en una alianza con el PAN y sacar ventaja de la misma, ya pueden buscar otras alternativas debido a que no habrá esa posibilidad.

Fue el propio dirigente estatal del albiceleste, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, el que se encargó de subrayar que no requieren de coaligarse con nadie, por supuesto que en relación a las elecciones que habrá el 2021.