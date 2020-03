Rechaza Agustín de la Huerta estar promoviendo negocios turbios en el Conalep

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director general del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep), Agustín de la Huerta Mejía negó que a raíz de una rifa con causa organizada por la asociación civil “Sumando voluntades por ellos” los maestros y trabajadores en general estén obligados a vender 130 boletos a 50 pesos cada uno.

De acuerdo con la denuncia, dependiendo el plantel y el nivel del puesto cada empleado está obligado a vender entre 70 y 130 boletos para la rifa del 24 de marzo, lo que significa que cada empleado aportaría entre 3 mil 500 y 6 mil 500 pesos. Si se venden los 75 mil boletos se reunirían 3 millones 750 mil pesos.

Agustín de la Huerta aprovechó para hacer tres precisiones: la primera, desmintió que esa asociación civil le pertenezca a él, como se difundió en redes sociales.

En segundo término, explicó que con la intención de equipar a la institución y ante la falta de recursos propios en el Conalep se buscó el apoyo de dicha asociación civil

“Hace poco más de un año el Conalep tuvo una inversión de casi 16 millones de pesos para comprar tecnología de punta para talleres de autotrónica: uno en Tampico, otro en ciudad Mante y otro en Miguel Alemán

“Los equipos adquiridos requieren ciertas adecuaciones que implican una erogación económica, recursos que el Conalep no tiene con suficiencia, y por eso nos acercamos a esa asociación civil para pedir apoyo con el fin de poder sortear la instalación de ese equipamiento, pero obviamente primero hay que ayudarles para que ellos nos ayuden a nosotros, y es la causa por la cual se pide apoyo del personal y alumnos del Conalep”.

De la Huerta Mejía aclaró que de ninguna manera existe la obligación del personal docente para vender esos boletos, ya que es voluntario y simplemente no habrá ninguna consecuencia para quien no quiera o no pueda venderlos.