Recomienda SSA suspender desde el lunes todas las labores no esenciales

Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud recomendó a los sectores público, privado y social suspender las actividades no esenciales a partir del próximo lunes 23 a fin de contener la propagación del Covid-19, que ya le costó la vida a dos personas en el país y tiene contagiadas a 203 más.

En un comunicado, la dependencia recordó que las actividades no esenciales son aquellas que no afectan las tareas sustantivas de una organización pública, privada o social, o los derechos de sus usuarios.

Además, dijo que quedan suspendidas también aquellas actividades que involucren la congregación o movilidad de personas, en particular de diversas regiones geográficas y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia.

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá dijo por otro lado que la Jornada Nacional de Sana Distancia significa tener medidas de distanciamiento social para reducir la velocidad en la que se propaga el virus.