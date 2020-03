‘Ronaldinho es tonto’; así defiende su abogado al astro por el delito de falsificación de documentos

Por Agencia.-

Adolfo Marín, abogado de Ronaldinho en Paraguay por el delito de falsificación de documentos, dio qué hablar al dar unas polémicas declaraciones en las que asegura que el exfutbolista es ‘tonto’, que ‘no sabía que estaba cometiendo un delito’. “La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, dijo Marín para el diario ‘Folha de São Paulo’.

Por otra parte, la defensa de Ronaldinho calificó este domingo de «arbitraria, abusiva e ilegal» la prisión preventiva que pesa contra el exinternacional brasileño y su hermano por haber ingresado a Paraguay con pasaportes falsificados, por lo que este lunes pedirá su anulación. Ronaldo de Assis Moreira y Roberto de Assis Moreira, quien también es su representante, pasaron su segunda noche en una cárcel policial de Asunción después de que la jueza de garantías Clara Ruiz decretara el sábado la prisión preventiva para ambos.

«Ronaldo y Roberto no sabían que los pasaportes eran irregulares, para ellos eran regulares», afirmó en una rueda de prensa el abogado brasileño Sergio Queiroz, que este domingo se sumó al equipo jurídico del exdelantero del Barcelona. Seguidamente, Queiroz insistió en que los hermanos manejaban la posibilidad de establecer negocios en Paraguay, por lo que recibieron «de buena fe» los pasaportes y las cédulas paraguayas que les fueron incautados la noche del miércoles horas después de haber llegado a Asunción.

«Por más que Ronaldo no tiene empresas en Paraguay, siempre está en interés … En el mundo entero posee empresas de su imagen», afirmó Queiroz, al hacer hincapié que la reclusión no se compadece con el delito que se investiga. «Utilizaron un pasaporte paraguayo. Ellos no están siendo procesados por nada diferente a otros esquemas» delictivos, apuntó, al insistir en que la medida de prisión preventiva es «arbitraria, abusiva e ilegal». Anunció que este lunes plantearán ante los tribunales la anulación de esa medida con el equipo de asesores paraguayos encabezado por el exfiscal Adolfo Marín.​