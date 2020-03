Si quieren que renuncie participen en la revocación de mandato, sin violencia: AMLO

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en la jornada de protestas por el Día Internacional de la Mujer hubo “actos de provocación” aislados.

Aunque dijo que en las marchas de ayer participaron mujeres que luchan por sus derechos y en contra de la violencia de género, el mandatario señaló que había otra vertiente “disfrazada de feminismo” que busca el fracaso de su gobierno.

“Es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte”, señaló durante su conferencia de este lunes.

No obstante, el Ejecutivo descartó alguna “medida” contra estos grupos.

El tabasqueño destacó también la labor del personal de seguridad que laboró este domingo en la Ciudad de México -conformado en su mayoría por mujeres-, pues no cayó “en la trampa de violencia” de los grupos que quisieron provocar.

Lo anterior dio pie para que el presidente dijera que ya no se puede hablar de un Estado represor, pues a pesar de que algunas mujeres policías resultaron heridas, no hubo violencia como respuesta.

El mandatario afirmó que su administración se conducirá siempre con apego a las garantías fundamentales y no reprimirá al pueblo, no sólo para evitar darle argumentos a sus adversarios, los conservadores, sino por convicción.

Añadió que aquellas que piden su renuncia, como expresaron en entrevistas en el contexto de la marcha, pueden organizarse y participar en el proceso de revocación de mandato en 2022, por lo que no es necesario recurrir a la violencia.

Hoy, 9 de marzo, se realiza un paro a partir de la convocatoria “Un día sin mujeres”, al que numerosas empresas y oficinas públicas dieron su aval para que la ausencia laboral de mujeres no tenga consecuencias.

En torno a esto último, López Obrador dijo que no hay afectación en su gobierno para quienes decidieron sumarse al paro, aunque hay mujeres trabajando, poniendo como ejemplo, a Leticia Ramírez, su coordinadora de Atención Ciudadana, así como de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Una vez más, el mandatario se refirió a quienes consideran que el endurecimiento de medidas coercitivas, como el despliegue policiaco, la creación de fiscalías o la reforma para que haya leyes más severas no es la prioridad como sí lo es abatir la desigualdad social.

“Eso es cuando hay un sentimiento, o una preocupación sincera. Porque muchas veces por el oportunismo, se utilizan estos casos lamentables para culpar al gobierno. No tengo duda de eso. Echarnos la culpa de todo”.

Inclusive, el mandatario deslizó la idea del golpismo una vez más, cuando se refirió a Claudio X González Guajardo quien en días pasados consideró debía darse un golpe de timón en el gobierno, recordando que en 2006 su padre, Claudio X González Laporte, expresaba que “el fraude electoral” que evitó que su movimiento llegara a la Presidencia, impidió que se dieran las condiciones para un golpe de Estado.

EL PESO SE RECUPERARÁ DEL DESPLOME TRAS CAÍDA DE PETROPRECIOS: AMLO

Luego del desplome del peso mexicano frente al dólar en mercados internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confío en la recuperación de la moneda nacional pues, dijo, se tienen unas finanzas públicas sanas.

“Pensamos que vamos recuperarnos, estoy optimista, porque tenemos finanzas públicas sanas, buenas reservas, no tenemos déficit ni faltantes en nuestra recaudación de impuestos y estamos teniendo buenas señales en cuanto a nuestro crecimiento económico”, expresó el mandatario mexicano.

El presidente se refirió al desencuentro que ayer ocurrió en la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), que, ante la negativa de recorte a la producción, particularmente de Arabia Saudita, provocó un desplome del precio internacional de crudo.

Dicha caída es grave, pues se trata de un 30 por ciento, algo que no ocurría desde 1991 en el contexto de la Guerra del Golfo.

López Obrador consideró que ante los diferentes factores que están impactando la economía, el país va a salir adelante y pidió a los ciudadanos que confíen en que su administración está actuando con eficacia.

En ese contexto, el presidente sostendrá una reunión con su gabinete energético este lunes y, aunque dijo que esta ya estaba programada, adelantó que la situación internacional será el tema principal.

El presidente dijo lo anterior en la conferencia mañanera, antes de que el PAN y el GOAN lo responsabilizaran del desplome del peso mexicano y solicitaran una reunión de Estado para intervenir. (Arturo Rodríguez García/Apro).