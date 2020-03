Sube a cuatro el número de casos de coronavirus en Nuevo León

Por Agencias

Monterrey, Nuevo León- La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que subió a cuatro la cifra de personas infectadas con coronavirus Covid-19 en la entidad.

En conferencia de prensa, Manuel de la O Cavazos, titular de la dependencia, afirmó que de los dos casos reportados hasta este viernes, se suman el de un joven de 30 años que viajó a España y otro de 71 años que estuvo en Aspen, Colorado, sin revelarse sus identidades.

Inclusive, el funcionario precisó que uno de los pacientes se encuentra internado en un hospital de la localidad, reportado como de grave. Ambos son residentes del área metropolitana.

Asimismo, aseguró que nueve personas más están siendo analizadas en calidad de casos sospechosos, a la espera de alguna confirmación de resultados.

De la O Cavazos afirmó que “los casos que tenemos son importados, no tenemos ningún caso de transmisión local”, esto a pregunta expresa sobre si los pacientes que ya se tenían, han infectado a alguno de su círculo cercano.

El titular de Salud estatal hizo un llamado a la población a guardar la calma, no realizar compras de pánico y atender las recomendaciones de la dependencia, además de dejar en claro que esperan más casos en próximos días.

Quiero decirle a la población que estén tranquilos, guardar la calma, no realizar compras de pánico porque vacían los estantes; no estén comprando esos productos (por comprar), compren lo que necesiten; hemos reforzado las acciones en la familia y en los pacientes cercanos a nosotros”, exhortó.

El funcionario también criticó la postura de algunos políticos de la localidad, de quienes aseguró “están politizando” el tema repartiendo mascarillas entre la población y “tratando de llevar agua a su molino”.

Recomiendo a los políticos que no repartan mascarillas; si quieren hacerlo, que lo repartan entre el personal hospitalario”, declaró de la O Cavazos.

Reconoció que si bien el coronavirus no sobrevive a altas temperaturas, con la próxima temporada de primavera la ciudad no estará inmune a más contagios porque “el virus se sigue reproduciendo a pesar del calor, aún siguen los estudios científicos”. (Notimex).