Tamaulipas: ‘Ni todos los hombres son abusadores ni todas las mujeres son abusadas’

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque se define como una activista que defiende el feminismo, la representante legal del Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, Claudia Isela Valdez Briseño admitió que muchas veces las mujeres no tienen la razón en acusar de todo a los hombres porque a veces son ellas las que provocan los abusos.

Comentó que por naturaleza basta un coqueteo para provocar a los hombres, aunque haya quienes justifiquen que se trata de una coquetería natural, pero esa afirmación es algo en lo que Valdez Briseño dijo no estar de acuerdo.

“Muchas personas dicen: es que una chica es coqueta por naturaleza y no, esas cosas se aprenden, se adquieren con el tiempo, y en ocasiones dan pie a que se falte al respeto a las mujeres. Y no es por la minifalda o por como luzcas”, aclaró.

Desde su punto de vista, ni todos los hombres son malos y abusadores ni todas las mujeres son buenas y abusadas, pues de hecho hay casos de varones que han sido violados físicamente y violentados en sus derechos y nadie levanta la voz por ellos.

En este mismo sentido, advirtió que en las protestas, movimientos y manifestaciones que promueven grupos supuestamente feministas no siempre participan las mujeres que realmente han sufrido algún tipo de abuso o violación sexual.

Las chicas que son violadas y que quedan embarazadas son las que menos abortan, las mujeres que son violadas son las que menos hacen una denuncia; esas chicas que dicen luchar por los derechos de las mujeres, en su mayoría no saben lo que sufrió una chica al ser violada, concluyó Claudia Isela Valdez Briseño.