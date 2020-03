Tom Brady explica cómo terminó su relación con los New England Patriots

Por Agencia.-

Tom Brady describió su comunicación con los ex compañeros de los Patriots de Nueva Inglaterra como «muy emotiva» durante la última semana, mientras agregaba detalles sobre cómo se desarrolló su salida de la franquicia.

Entrevistado en una conferencia telefónica el martes por la tarde para presentarse oficialmente como integrante de los Tampa Bay Buccaneers, Brady dijo que no cortó oficialmente los lazos con los Patriots en su mente hasta que visitó al propietario Robert Kraft la noche del 16 de marzo.

“Tuvimos una gran conversación. Solo quería expresar lo que significaba para mí en mi vida, y hablamos con el entrenador Belichick al mismo tiempo. Estábamos en diferentes lugares, así que hablamos con él y fue una gran conversación», explicó Brady, y agregó que también llamaron al presidente del equipo Jonathan Kraft.

“Los tres han estado involucrados en tantas decisiones importantes en mi vida, relacionadas con mi carrera, con mi persona. Me voy de allí con una gran admiración por la gente de esa organización. Es una organización de clase mundial y de primera clase en todos los sentidos. Y también quería dejarlo así”.

Brady desvió las preguntas sobre cualquier negociación con los Patriots, pero aceptó que no estuvo decepcionado de que no hubiera más aprecio, o más un esfuerzo de la franquicia para retenerlo.

“No, tengo mucho respeto. No hay nadie más fanático de los Patriots que yo. No tengo nada más que respeto y amor totales ”, dijo. «Estoy muy agradecido con el Sr. Kraft y la organización, y el entrenador Belichick, y todos los entrenadores. Y obviamente todos mis compañeros de equipo.

«Han pasado muchos días respondiendo a muchos mensajes de texto increíbles de mis compañeros de equipo, de antiguos compañeros de equipo, de muchas personas geniales que he conocido a lo largo de los años. Tengo muchas buenas relaciones que se mantendrán. Creo que el mejor regalo que me ha brindado el fútbol es la relación que he tenido con tantas personas con las que he trabajado.

“Será ciertamente diferente. Pero al mismo tiempo, así es como puede ser la vida a veces. Lo que no será diferente es mi enfoque del juego, mi enfoque de cuáles son mis roles y responsabilidades. Voy a salir y hacer lo mejor que pueda todos los días para poner a nuestro equipo en posición de ganar».

Cuando se le preguntó qué habría tomado para quedarse en Nueva Inglaterra, Brady tomó el camino más alto.

«No quiero hablar sobre el pasado, porque eso no es relevante para lo que es importante en mi futuro y lo que está sucediendo en esta temporada baja para mí», dijo. “No tengo nada más que dos décadas de una experiencia increíble, y aprendí de algunos de los mejores jugadores y los mejores entrenadores y la propiedad del equipo. Creo que, para todos nosotros, las cosas en la vida pueden cambiar y hay que poder adaptarse y evolucionar. Con cada uno de esos cambios se convierten en diferentes oportunidades para aprender y crecer. Ahí es donde estoy.

«Cada vez que te vas de alguna parte, es muy emotivo. La transición, diría, ha sido muy emotiva con muchos de los chicos con los que he hablado con los que he compartido el campo, porque las relaciones son lo que más me importa. Seré amigo de mis antiguos compañeros de equipo y entrenadores por el resto de mi vida. Eso no va a cambiar solo porque estoy usando una camiseta diferente. Al mismo tiempo para mí, el nuevo jersey que llevo puesto, estoy preparado para darles todo el compromiso que he tenido durante toda mi carrera para ser lo mejor que puedo ser para ayudar a este equipo a ser lo mejor posible ser”.

En cuanto a la franquicia que deja atrás, que ha sufrido un cambio significativo más allá de él mismo, Brady expresó su confianza en que Nueva Inglaterra saldrá de ella en buena forma.

“Sé que los Patriots tendrán un gran equipo. Ellos siempre lo hacen. Tienen grandes jugadores. Gran liderazgo. Grandes entrenadores. Ciertamente les deseo lo mejor ”, dijo.