Usa AMLO imágenes del Sagrado Corazón de Jesús como escudo protector

Por Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró dos imágenes religiosas del Sagrado Corazón de Jesús como un “escudo protector” contra la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

“El escudo protector es como el detente, saben lo que es el detente, ¿verdad? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente”, dijo.

El morenista dijo que esos detalles de la gente son muy comunes, y que no sólo son de corte católico, sino de religión evangélica y librepensadores.

“Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”, leyó el mandatario de una de las imágenes para luego recalcar que él no tiene enemigos, sólo adversarios.

Finalmente, mostró también un billete de dólar el cual, aseguró, se lo dio un migrante.

La alocución presidencial vino después de que le preguntarán sobre si ya hay un plazo para que su gabinete tenga un plan de acción con respecto a las medidas económicas por la crisis del coronavirus Covid-19.

Esta es la segunda ocasión que el presidente López Obrador muestra estos símbolos. La primera fue el 15 de febrero de 2019 previo a iniciar una gira en donde visitaría Badiraguato, tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En esa oportunidad, también dijo que los símbolos eran su protección. (Apro).