Ya fregamos

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como si fuera algo útil el gobierno de Andrés Manuel a través de sus Diputados federales elevó a rango constitucional los programas sociales que tienen que ver con la pensión universal a los mayores de 68 años, las becas a personas con discapacidad y los servicios de salud.

Diputados del PRD, MC, Morena, PES y PT aprobaron, casi sin chistar, la enmienda, el PRI al final se dividió o voto a favor pero según ellos preocupados porque no habrá dinero para estos menesteres y se tendrá que sacrificar al pueblo trabajador y el PAN decidió votar en contra con el argumento de que pretender oficializar el clientelismo político, el uso del dinero público en beneficio de Morena además de que solo se aprobó una reforma que no contemplaba presupuesto alguno para hacerla realidad.

Vaya, la pensión universal ya es un hecho, sin discriminar ni ricos ni pobres, sin tomar en cuenta que unas pensiones matan de hambre y otras son una verdadera grosería porque para ser reales tuvieron que ejecutarse actos de corrupción, el gobierno apoya a todos aunque ganen hasta cincuenta mil pesos en algunos casos, total, con aumentar la gasolina y servicios sigue consiguiendo como financiar esos programas.

Los servicios de salud se supone son universales desde hace 20 años o antes, aunque al final resulten puros supuestos, porque antes, como hoy, también se aprobaban programas pero al final en las clínicas no había medicamentos, ni equipo y, a veces, ni doctores o enfermeras especialistas en algunos ámbitos.

Lo de las becas es más justificable y ojalá se haga realidad, una persona que estudia y se preocupa por engrandecer a México y no ser una carga a futuro merece no solo una beca sino que sean reales las oportunidades de trabajo luego de terminar sus estudios.

En resumen, de nada sirve elevar a rango constitucional los programas si no se les piensa invertir más dinero para que se conviertan en una realidad, de nada sirve que el gobierno parezca bueno si al final nos sacrifica a todos con precios de luz, gas, gasolina, electricidad y diesel que están por las nubes.

Con todo y ello el gobierno y los legisladores se apuntan un acierto y este será contundente si además de la reforma Constitucional se fijan las reglas claras para la operación de dichos programas, es decir, para que no falte nada en los hospitales, para que cualquier enfermo se pueda curar sin importar que tenga dinero o no para que el financiamiento no sea a costo del pueblo.

Ahí está la dificultad, porque una vez que los servicios de salud sean obligatorios y universales para todos quienes son derechohabientes del IMSS o ISSSTE podrán exigir una atención real y de calidad, peor aún, podrán exigir que no se les haga un descuento en sus cheques ya que sería injusto que con su trabajo sostengan a dichas instituciones y estas den servicio hasta a quienes no trabajan o nomás no aportan por cuestiones diversas.

Le insisto, los servicios de salud universales y obligatorios vía la Constitución son un avance aunque ignoro cómo podrán convencer a los trabajadores de que sigan aportando sus cuotas para que cuando ellos se enfermen no haya camas, ni medicamentos, ni doctores porque estos andarán ocupados o de plano no existirán porque las instituciones de salud dejarán de recibir recursos que se cobran para la recuperación de las mismas.

Se lee bonita la reforma que se aprobó ayer por la Cámara de Diputados Federal, el problema es que sigue siendo una utopía lo que han planteado, de hecho, todavía hará falta que superen las inconformidades no solo de políticos opositores al régimen sino de trabajadores y sus familias que sostienen al IMSS y al ISSSTE y resulta que ahora también tendrán que sostener a millones de personas que no hacen nada, más aún, que lo harán sacrificando la calidad de la atención que reciben ellos y sus hijos porque, créalo, lo que hay en esas dos instituciones no alcanza ya ni para los derechohabientes menos para atenderá todos.

Por lo pronto ya fregamos quienes carecemos de un servicio de salud, ya luego veremos cómo podrá solucionar el gobierno el boquete que le abrirá a sus finanzas, seguramente los obligará, como ahora, a mantener los precios de la gasolina, gas, electricidad, diesel y todas las bebidas y cigarros por las nubes, vaya, empobrecerán más a la clase media y trabajadora porque parece tienen la idea de que estamos obligados a sostener las campañas políticas como siempre ha sucedido, o dígame si usted cree real eso de servicio universal de salud gratuito?, de mi se acuerda.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, ofreció a la comunidad un espectáculo literario musical en los jardines de la Pinacoteca de Tamaulipas con la actuación de jóvenes lectores, músicos y cantantes que interpretaron temas relacionados con la celebración del Mes de la Mujer.

En coordinación con Cultura Tamaulipas, la máxima casa de estudios recreó a través de las voces juveniles fragmentos de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, Gioconda Gelli, Basilio Sánchez, Leonel Grimaldo Salazar, Arjona Delia y Mario Benedetti; además se cantaron temas de Camilo Sesto, Agustín Lara, Roberto Carlos, Manuel Mijares, Alejandra Guzmán y Manuel Carrasco.

Los lectores que amenizaron el programa literario son: Sabine Yaquelin Vázquez Martínez, Kassandra Yarely Rubio Rodríguez, Selma Patricia Sierra Gámez, Anahí del Ángel Ulibarri, Jairo Alberto Guevara Vázquez y Juan Carlos Castillo; además, actuaron los cantantes y músicos: Erick Reyes Cerda, Irving Scott Cruz, James Alejandro Reyes Gámez y Jesús Daniel Amaro Compeán.

Antes de entregar sus respectivas constancias de participación a los artistas, la Doctora María Taide Garza Guerra, titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la UAT, reconoció el respaldo del Rector José Andrés Suárez Fernández y extendió su reconocimiento a Cultura Tamaulipas por el apoyo a los eventos artísticos.

