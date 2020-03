Ya hay 41 casos de coronavirus confirmados y 155 sospechosos en México

Por Agencias

Ciudad de México.- A poco más de dos semanas de detectar el primer caso positivo de Covid-19 en México, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que el número de pacientes positivos se elevó a 41 casos confirmados, y 404 que han sido descartados: En estudio se reportan 155 casos sospechosos y sus resultados de laboratorio se conocerán mañana.

Los estados donde se ha identificado al menos un caso sospechoso o confirmado son 31, sólo Campeche no ha identificado caso alguno.

Hugo López Gatett, subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que hasta el momento no se ha detectado caso alguno de contagio a nivel nacional, salvo un paciente en Querétaro, pero que está vinculado a un caso de importación.

Detalló que las acciones se aplican debido a que inició el proceso de transición del escenario uno, con casos importados de contagio, al segundo escenario, con infecciones comunitarias. Otra medida, que se deberá aplicar a nivel nacional desde este 23 de marzo, es la suspensión temporal de actividades no esenciales en instituciones públicas y privadas.

López Gatell informó que por recomendación de la Ssa se deberá posponer eventos de concentración masiva de más de 5 mil personas, así como cuidar a los adultos mayores de más de 60 años. Las personas que los rodean, dijo, pueden identificar si algún familiar presentan síntomas y tener contacto telefónico, no descuidarlosl y,saber cómo está.

También destacó que en caso de tener alguien que los ayude en la vida diaria, se deberá evitar que salga a la compra de víveres u otros insumos, así como mantenerlos a una sana distancia para su protección. También recomendó que los adultos mayores se laven entre 20 y 10 veces al día las manos y desinfecten las zonas de mayor contacto con cloro doméstico.

Recordó que el contagio es a partir de la saliva que se proyecta al hablar, cantar, toser, estornudar por lo que se debe tener cuidado y reforzar las medidas de higiene que son el mayor mecanismo de prevención. (Laura Poy Solano/La Jornada).