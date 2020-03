Ya pasaron dos años y en Ciudad Victoria no hay un solo aspirante a sacerdote

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con dos años consecutivos sin que ningún joven ingrese para estudiar la carrera sacerdotal, las autoridades del Seminario de Victoria mostraron su preocupación por la crisis vocacional que afecta a la Iglesia católica.

El rector del Seminario, Marco Antonio Medina García dijo que ante el evidente desinterés de los jóvenes por abrazar esa vocación es necesario tomar acciones, pero explicar esa apatía y falta de interés no es fácil porque es un problema multifactorial.

“Actualmente hay 20 seminaristas distribuidos en diferentes etapas de formación, e ingresaron en diferente año. Lo grave es que en los últimos dos años no ha entrado ningún seminarista, y es una situación crítica. Nosotros nos cuestionamos qué está faltando, porque el joven no opta por esta vocación a la vida sacerdotal”, refirió Medina García.

Comentó que fomentar las vocaciones y ese amor por el servicio es un reto no solo de la Iglesia o de los sacerdotes, sino de toda la comunidad católica, y añadió que la oración es el primer paso y es clave para que Dios pueda escuchar esa necesidad.

A veces el ejemplo o el testimonio es determinante para despertar esa vocación que trae un joven, también lo es retomar la oración para pedirle a Dios más sacerdotes, y es algo que en los últimos meses la diócesis de Victoria ha pedido a cada uno de los sacerdotes católicos.

El párroco de la Iglesia Cristo Rey descartó la posibilidad de reducir o flexibilizar los requisitos para que más jóvenes se animen a ingresar al Seminario.

Refirió que los requisitos y filtros se deben mantener, porque de lo contrario se corre el riesgo de que entre gente que no tiene vocación y al final abandone su carrera sacerdotal.

“Hay quien dice que los requisitos, los filtros o condiciones para que ingrese el joven al Seminario se pudieran reducir. Puede ser que de momento tengamos más, pero me parece que no va por ahí la solución porque finalmente esta es una vocación; en primer lugar Dios llama, y a la persona que llama le da la capacidad para responder al llamado”, enfatizó.

“No porque falten vocaciones a la vida sacerdotal vamos a permitir que entre el que sea, porque podría resultar contraproducente y tendríamos problemas”, concluyó el rector del Seminario.