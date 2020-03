Ya tienen fama

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A lo largo del tiempo los legisladores han ganado fama de que no atienden los reclamos ciudadanos, solo aprueban lo que les ordena el Presidente, y pocos -muy pocos- son los que presentan alguna iniciativa que beneficie al pueblo.

Y eso recientemente se pudo comprobar cuando el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo llamo “hipócritas y lambiscones” a sus propios compañeros de bancada de MORENA en San Lázaro, porque no le aprobaron una reserva y luego le dijeron que si lo habían apoyado, pues sus compañeros aprobaron tal cual la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, olvidando que el Presidente ha dicho que respeta al Congreso y eso no lo entienden los diputados lambiscones que “quieren ser más papistas que el Papa”.

Antes de abandonar el salón de plenos y de que el proyecto se enviara al Senado para su revisión, Porfirio les dijo a los morenistas “no les dejare pasar una mas hipócritas”.

Pero “apareció el peine” porque la redacción del artículo cuarto de la Constitución en la que se reconocen como derechos los programas sociales del actual gobierno no quedaba muy claro como se lograrían, y Muñoz Ledo planteo que se hagan todas las gestiones necesarias para obtener los recursos que puedan garantizar un estado de bienestar, y la mayoría de MORENA rechazo que la reserva se discutiera y fue desechada.

La reserva de Porfirio decía que las autoridades deberán adoptar medidas legislativas, administrativas, económicas y en general todas aquellas que sean necesarias para generar el máximo de recursos, a fin de lograr progresivamente el Estado de bienestar.

Pero no les importo a sus compañeros de bancada, y el ilustre legislador mexicano Porfirio Muñoz Ledo abandono el salón entre aplausos y gritos de los diputados de oposición que coreaban “Porfirio, Porfirio, Porfirio”.

