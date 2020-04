Advierte López Gatell que pandemia de COVID-19 puede extenderse hasta octubre

Por Agencias

Ciudad de México.- A partir de esta fase de contingencia sanitaria, en nuestro país todas las personas que presenten síntomas de infección respiratoria serán considerados como casos sospechosos de COVID-19, porque no “es útil” para el seguimiento de los casos -aplicar a toda la población- pruebas para confirmar la enfermedad, afirmó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Además, aclaró, que dependiendo del funcionamiento de las medidas de mitigación, la pandemia de coronavirus podría extenderse hasta septiembre o incluso, hasta octubre.

“Si tenemos éxito con nuestras medidas de mitigación, vamos a hacer más lenta la transmisión, el número de casos diarios será menor. Lo que lleva a una administración del riesgo, por lo que muy probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre u octubre con esta epidemia con un pico máximo quizá en agosto”, indicó.

Durante la conferencia del reporte de coronavirus, López-Gatell, explicó que el sistema de vigilancia centinela -que se puso en marcha esta semana, para el monitoreo de los casos confirmados de COVID-19- hará el seguimiento, a través de una muestra poblacional, con una metodología ya probada, que identifica umbrales de riesgo, sin necesidad de hacer pruebas en todos los pacientes.

“No es que no se pueda, es que no es útil, ir con cada una de las personas con COVID, o con las características demográficas que se buscan en un censo. Con base en sus síntomas, aquí destaco no necesitamos la prueba para hacer las medidas de contención. Las personas entran en aislamiento tan solo por tener las características que los identifican como casos sospechosos. Estrictamente no se necesitaría la prueba porque tanto para el manejo clínico, como para la vigilancia se asume que tienen Covid.

“A partir de ahora, todos las personas con síntomas deben ser consideradas como COVID”, señaló.

Cabe señalar, que en todo el país, se han registrado 5 fallecimientos a consecuencia de la nueva cepa de coronavirus. El 60 por ciento de las personas que perdieron la vida, tenía comorbilidades como diabetes y obesidad.

Existen, 405 casos confirmados, de los cuales, 7 casos son de trasmisión local.

Los estados que concentran la mayor cantidad son: Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México.

Al momento hay 1219, casos sospechosos. /Patricia Rodríguez Calva/Excélsior).